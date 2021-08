El juez suspende el tratamiento de ozonoterapia al paciente COVID del Hospital de La Plana de Vila-real

El juez de lo Contencioso Administrativo de Castellón que autorizó el tratamiento con ozonoterapia al paciente COVID ingresado en el Hospital de La Plana de Vila-real ha decidido este viernes suspender el tratamiento, que le estaba aplicando un médico externo al centro sanitario.

Según explica el auto al que ha tenido acceso Cadena Ser, esta decisión no entrará en vigor hasta el 1 de septiembre a la 09:00 horas. El juez afirma en el auto que el paciente ha experimentado una mejoría que le permite decidir si se traslada a otro centro para seguir el tratamiento. Por ello, el magistrado considera que hasta el dia 1 de septiembre el paciente y su familia tienen tiempo suficiente para ese traslado y, si no lo hacen ese día, ya no se le aplicará la ozonoterapia.

Un auto que llega tras la petición de Abogacía de la Generalitat al mismo Juzgado del cese del tratamiento al paciente de 49 años ingresado por covid-19 en la UCI del Hospital de La Plana de Vila-real. El juzgado obligó al centro a permitir la aplicación de esta terapia no autorizada ni avalada, a pesar de las reivindicaciones de sindicatos, personal sanitario y del Gobierno valenciano, en contra de este práctica.

La familia del enfermo demandó al centro para que conseguir la aplicación de ozonoterapia, y un juez de guardia les dio la razón. Este método no está avalado por los científicos y el Ministerio de Sanidad ha prohibido su uso en personas ya que puede implicar riesgos para la salud. Por eso, la Conselleria, con la finalidad de velar por el paciente y su recuperación, había pedido el cese de esta terapia.

El médico que aplicaba este tratamiento, Juan Carlos Pérez, aseguró a Radio Castellón que la ozonoterapia es una terapia "absolutamente reglado" que se usa en muchos otros hospitales de España y que no entiende "cómo se atreven a decir que es una pseudoterapia". Además, asegura que "se está demostrando cómo está mejorando el estado de salud del paciente" y afirmó que "si se aplicara la ozonoterapia en todos los pacientes Covid, o no llegarían a la UCI o su estancia en la misma sería más breve".

Esta semana seis sindicatos sanitarios convocaron una concentración en todos los departamentos de salud de España para mostrar apoyo al personal de la UCI en la que se encuentra el paciente que recibe el tratamiento de ozonoterapia y que se negó a su aplicación.