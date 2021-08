El niño de 10 años herido en el accidente del barco en Ibiza, trasladado a Mallorca debido a su gravedad

El niño de 10 años herido grave anoche en el accidente del ferry ha sido trasladado al hospital de Son Espases en Mallorca debido a su estado. Según informa el 061 finalmente tuvieron que atender a 25 personas heridas tras el impacto del barco con el islote es Malvins. Además del menor, otro pasajero también se encuentra grave. A lo que hay que sumar otros siete menos graves y 16 leves. El buque siniestrado llevaba a bordo 35 pasajeros y 11 tripulantes.

Esta Noche: Ferry San Gwann encalla en islote Es Malvins con 35 pasajeros y 11 tripulantes. Nuestro centro #Palma coordina evacuación por:

Helimer 205 por indicación médica 9 personas.

Unidades Servisub 20 personas.

GEAS @guardiacivil 12 personas.

Según ha explicado Miguel Félix Xicón, jefe de Salvamento Marítimo en Baleares, esta mañana en Matinal SER la embarcación continúa encallada, por lo que el operativo sigue activo para evaluar el estado del ferry. Xicón ha confirmado que no hay riesgo de contaminación porque el barco no transportaba ningún vehículo; y no descarta a esta hora el hundimiento del mismo. "El barco tiene una vía de agua en una determinada zona. Hay que verificar ahora su alcance y cuántos compartimentos pueden estar inundados", ha explicado Xicón. "Ahora hay que diseñar una maniobra que evite que los daños sean mayores para que el barco no sufra más daños. Ahora cinco tripulantes continúan a bordo evaluando daños. La empresa tiene que presentar un plan a Capitanía Marítima para diseñar un operativo que permita reflotar el barco a la mayor brevedad. Chicón ha explicado que por el momento se desconocen los motivos del accidente.

El barco San Gwann, de la naviera FRS, ha embarrancado esta noche en el islote es Malvins. Según informan desde Salvamento Marítimo en la embarcación que cubre la línea entre las Pitiusas , viajaban 35 pasajeros y 12 tripulantes. Estas mismas fuentes señalan que se han evacuado varios heridos al hospital de Can Misses.

Sobre la 1:30 horas de la madrugada ha sido evacuada en helicóptero la última pasajera herida. En total por aire han sido trasladadas nueve personas, entre ellos un niño de unos diez años en estado grave, el resto se han evacuado por mar por embarcaciones de los GEAS de la Guardia Civil y la empresa Servisub, contratada por la naviera. Los heridos han sido llevados al hospital de Can Misses.