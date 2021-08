El mantenimiento 'low cost' del asfalto puede costar vidas

Expertos en seguridad vial y asociaciones de víctimas llaman la atención sobre las consecuencias que la falta de mantenimiento en las carreteras, las intervenciones de bajo coste sobre el asfalto, el llamado asfaltado 'low cost', pueden tener en la siniestralidad.

La DGT no recoge en sus estadísticas el número de accidentes en los que el estado de las infraestructuras puede ser determinante porque entiende que el conductor es quien tiene que adecuar su velocidad al estado del firme. Pero eso no siempre es fácil, sobre todo cuando los baches llegan por sorpresa, sin la advertencia del "firme en mal estado" y el conductor, aun respetando los límite de velocidad se encuentra con un bache inesperado en la carretera, o el asfalto en un estado de conservación que más parecería la entrada a un camino.

Fernando Minaya, Ingeniero Civil y experto en seguridad vial y movilidad, asesor de la Fundación Española para la Seguridad Vial, asegura que el estado de la infraestructura incide de una manera importante en el índice de siniestralidad y más cuando calcula que el déficit en inversión para su mantenimiento ronda los 7.500 millones de euros. Eso hace que muchas veces "la falta de mantenimiento no solo para los coches, sino para motoristas y ciclistas, en carretera o dentro de las ciudades, unido a la pintura de la vía, se convierta en una lotería que nos puede llevar a un accidente".

Más peligroso todavía para motoristas como Daniel y Pedro. Los dos se mueven a diario sobre dos ruedas por las carreteras de la Comunidad de Madrid y a diario les toca esquivar, no solo los baches, sino a los coches que cabían repentinamente de carril para no meter sus ruedas en ellos. "Yo me muevo mucho por la M40 y la M50" dice Daniel, y está lleno de baches, grietas y desniveles y hay que ir con mil ojos" y al final, añade su compañero "cuando te encuentras una grieta en la carretera, el golpe te lo llevas tú, vayas a la velocidad que vayas".

Las asociaciones de víctimas de siniestros de tráfico piden a las administraciones, a todas las administraciones titulares de las vías, que recuperen la inversión en mantenimiento que no han recuperado desde los recortes de la crisis de 2008. Fernando Muñoz de la Asociación Stop Accidentes, cree que "esas grietas o baches que se hacen en un momento determinado, pero que terminan siendo eternos, pueden hacer que un un vehículo pierda la dirección por su culpa".

Él sabe bien lo que puede llegar a provocar la falta de medidas de seguridad en las infraestructuras. Su hijo murió cuando su coche se salió de la A5 y terminó empotrado contra un pilar de hormigón de la mediana que no estaba protegido. Germán se durmió al volante, había estado trabajando por la noche, no fue consciente del riesgo que eso suponía salir de viaje y eso le costó la vida". "El primer fallo fue suyo, pero si el pilar hubiera estado protegido, habría tenido una oportunidad". A Fernando siempre le quedará la duda.