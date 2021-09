Raquel Sánchez: "El mantenimiento de las autopistas rescatadas lo tendrá que pagar quien contamine"

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha dejado claro en una entrevista en SER Catalunya que el mantenimiento de las autopistas rescatadas no se hará por vía de los Presupuestos del Estado: “Los usuarios deben tener una responsabilidad y ayudar a sufragarlo. Quien es responsable del uso y de la contaminación será quien pague. Pago por uso.”

Lo que no ha aclarado la ministra es cómo se hará: “Ahora mismo no podemos concretar un modelo. Hay diferentes opciones, como la de la viñeta. Queremos un modelo público, justo, homogéneo en todo el territorio español y que no genere agravios comparativos”

Sánchez ha rechazado de plano la pretensión del vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, de reclamar al Estado los 1.300 millones que costaría liberar las cuatro autopistas de peaje que quedan en Cataluña y que gestiona el gobierno de Pere Aragonès: “La actitud permanente es intentar deslucir una buena noticia cuando llega. Lo que tiene que hacer la Generalitat es rescatar sus autopistas y no situarse permanentemente en la queja y el discurso del expolio. No se puede estar todo el día reclamando competencias y luego pedir el auxilio del Estado”

La exalcaldesa de Gavà también ha comentado la ampliación del Prat: “Yo soy la garantía de que en el aeropuerto no se cometan los errores del pasado. Haremos el mejor aeropuerto posible. La propuesta que se presente deberá ser en estos términos”

Y aunque no es de su competencia, la ministra de Transportes ha hablado del recibo de la luz y ha advertido que “hay elementos que no podemos modificar porque irían en contra de la normativa europea y conllevarían sanciones”