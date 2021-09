Borja Jiménez teme los efectos de la exposición de los canteranos

El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, aprovechó este viernes su comparecencia ante los medios para lanzar por enésima vez su mensaje de temor ante la excesiva presión y exposición que están teniendo los jugadores juveniles con los que cuenta en la primera plantilla. Los casos de Noel y Trilli son noticia a diario tras su irrupción en el primer equipo. No es la primera vez que el entrenador utiliza el altavoz de las ruedas de prensa para mostrar su opinión al respecto. En esta caso, se paró especialmente en el caso del ariete.

Para el preparador deportivista, no es adecuado lo que está ocurriendo y volvió a pedir un mensaje de paciencia. "Creo que la sobre exposición, de cargar de presión a cualquier joven no les ayuda. Estar todos los días hablando de los jugadores, de cargarles de esa responsabilidad", explica. Sobre el caso concreto de Noel, el delantero, que debutó con la sub 19, marcó en su primer partido con el primer equipo y fue uno de los campeones de España con el juvenil; Borja Jiménez quiso pedir más cautela: "No podemos echarle a la mochila de Noel, que todavía va al cole, llenarla de libros y piedras en el camino para que sea el salvador del club, no".

Regresan los viajes con el Deportivo

Con el inicio de la nueva temporada, el Depor recuperó un aliado que siempre le había acompañado: su afición lejos de casa. Las espectaculares imágenes de Tudela, lleno de camisetas del Deportivo, volverá a repetirse este sábado en Calahorra. Serán más de cien los aficionados según el Depor. Probablemente será finalmente una cifra superior de seguidores los que que se acercarán a La Planilla. Se harán ver de nuevo los aficionados del Depor. Una imagen de normalidad más común antes de la pandemia. Vuelven los viajes de los aficionados. Que se harán más de 7 horas en coche para apoyar a su equipo.

"Vas a Tudela, no esperas mucha gente y ves a mas gente del Depor que del Tudelano. La afición del Deportivo es así. Son muy buenos, son increíbles. Nos dejaremos la vida para traernos los tres puntos", explica el entrenador.

Convocatoria de 22

Borja Jiménez dio a conocer este viernes la convocatoria para el duelo de Calahorra. En La Planilla se verán a los mismo convocados que hace una semana en Tudela con el cambio de Noel que sustituye el jugador del Fabril Davo. Siguen lesionados Trilli, Jorge Valín y Juan Carlos Menudo. Además de Noel, el juvenil Yeremay "Peque" sigue entre los citados, aunque de momento no ha debutado en partido oficial con el primer equipo.