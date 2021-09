Almeida cree que Aguirre es "coherente" al apoyar a Ayuso y desconoce quiénes son los "niñatos" del PP

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este lunes que la expresidenta regional Esperanza Aguirre, a quien ha calificado de "referente" para los 'populares', es coherente al haber manifestado que apoyará a Isabel Díaz Ayuso para presidir el PP de Madrid, pero desconoce a quién se ha podido referir al hablar de "niñatos".

"Tengo 46 años. Ojalá, a mí me encantaría ser un niñato, pero con 46 años lo tengo complicado ya la verdad. Supongo que por alguien más joven, no sé por quién irá. En la dirección nacional no tengo demasiada constancia de cómo ha sentado la entrevista, lo que sí se es que desde luego, yo creo que la opinión será la que yo he dicho: respeto a lo que dice Esperanza Aguirre, unas las compartimos, otras no las compartimos tanto; pero a Esperanza siempre hay que leerla con atención", ha trasladado el primer edil ante la prensa tras acudir al desayuno informativo del presidente de CEIM, Miguel Garrido, en el Hotel Ritz.

Apoyo de Aguirre a Ayuso

Aguirre ha manifestado que dará su apoyo a la presidenta regional Díaz Ayuso para que lidere el partido en la autonomía y ha criticado que desde 'Génova' se intente retrasar el Congreso.

Martínez-Almeida, requerido por esta cuestión, ha señalado que los que quieren a Aguirre, como él, valoran su opinión. "Hemos leído su entrevista, algunas cosas las compartimos, otras no tanto. Pero a Esperanza siempre hay que leerla con atención", ha indicado a continuación.

Aguirre es "coherente" en su apoyo a Ayuso

Además, ha apuntado que Ayuso "es por ahora la única candidata que hay", y que las palabras de Aguirre ponen de manifiesto "la libertad que se da en el PP de Madrid", donde "cada uno de los afiliados decidirá libremente a quién quiere votar". "Esperanza ya ha dicho que votará a Ayuso. Siempre me ha manifestado su admiración por la presidenta, por lo que es coherente", ha subrayado.

De Aguirre ha puesto en valor que "fue una gran presidenta de la Comunidad, referente de políticas" en el PP, y se alegra de que "en un partido puedan opinar lo que consideren".

"Supongo que la llamaré e incluso que nos veremos. Estoy seguro de que luego Esperanza podrá decir lo que hemos hablado y lo que no", ha expresado el regidor, quien ha reiterado que "no toca" hablar del congreso del PP de Madrid.

"Por ahora no toca hablar de este tema; es un debate que a los ciudadanos no les interesa demasiado. Será cuando haya que responder a todas las preguntas", ha concluido.

Ayuso pide que se haga pronto el Congreso del PP de Madrid

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado importante que el Congreso del PP de Madrid, donde se elegirá al nuevo líder, se celebre "pronto" para nombrar cuanto antes a los candidatos municipales para 2023.

En una entrevista en 'esRadio', la dirigente madrileña ha reconocido que las cuestiones internas de los partidos son siempre "complejas" y cuando llegan son "un poco difíciles".

"Tengo mucha esperanza en que podamos trasladar la ilusión del 4 de mayo a todos los ayuntamientos de la Comunidad. Hay que tener en cuenta que nuestros candidatos lo son de municipios de 200.000 habitantes", ha manifestado la presidenta sobre su candidatura. Para Ayuso, esos candidatos "necesitan su tiempo para asentarse".

Ayuso considera que en los próximos comicios en Madrid, que coincidirán autonómicos y municipales, "el peso de los alcaldes es enorme". Por ello, no cree que en "un municipio de 200.000 habitantes un candidato con seis meses pueda ser reconocido por el electorado".

"Creo que es importante que se haga pronto y, bueno, por dar normalidad a una organización que cuando ha funcionado al unísono tanto el grupo parlamentario, con el Gobierno, ha dado éxitos que todos recordamos como los de la etapa de Esperanza Aguirre", ha dicho.