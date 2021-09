Convivir con el virus con una relajación en las restricciones

La evolución de la pandemia es positiva, la curva de la quinta ola sigue en descenso y avanza la desescalada con el levantamiento de restricciones en la hostelería, el ocio y la cultura. Los expertos, no obstante, inciden en que hay que "aprender a convivir con la enfermedad" porque el virus tardará mucho tiempo en ser eliminado. La jefa del servicio de Medicina preventiva y salud laboral del CHUAC, María José Pereira, ha afirmado en el programa A Coruña opina de Radio Coruña SER que "este virus va a ser endémico" y debemos aprender a vivir dentro de una normalidad con medidas de seguridad incorporadas, por lo menos, de momento". La también miembro del comité clínico que asesora a la Xunta en esta pandemia sostiene que la situación de vacunación ha demostrado que somos capaces de protegernos en un porcentaje altísimo frente a una enfermedad grave. Subraya, no obstante, que hay personas que son especialmente sensibles que necesitan protegerse hasta que la circulación del SAR sea mucho más contenida. La doctora Pereira opina que hay que seguir utilizando la mascarilla, mantener la distancia de seguridad y tener ventilados los espacios cerrados. Es fundamental no relajarse y guardar las medidas de protección para evitar nuevas olas. "Esa va a ser la clave a partir de ahora" dice esta experta en medicina preventiva y en Covid.

SALUD MENTAL

La pandemia de la Covid19 es una cuestión de salud integral. Carmen Patiño, miembro de la Sección de Psicología Clínica del Colexio de Psicoloxía de Galicia, insta a la Xunta a incrementar los recursos en salud mental. Patiño, participante en el debate de A Coruña opina, ha denunciado la sobrecarga a la que se ven sometidos los pocos psicólogos sanitarios que hay en la sanida pública ante la derivación desde la atención primaria de numerosos casos de pacientes que presentan cuadros de ansiedad o depresiones provocadas por esta pandemia. Son claramente insuficientes los profesionales actuales para hacer frente al crecimiento que se viene produciendo en la demanda de consultas en el ámbito de la salud mental, alerta Patiño.

VACUNACIÓN

La incidencia de la Covid19 cae a su nivel más bajo desde hace más de un año y Galicia alcanza un 90% con la pauta completa de la vacuna. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha fijado para este lunes el objetivo de tener a todos los jóvenes mayores de 12 años vacunados.El gobierno gallego quiere alcanzar este mes el 98% de vacunación. Este domingo, el Sergas ha previsto más de 2.100 huecos para personas que no estaban vacunadas en el área sanitaria de A Coruña-Cee, en su gran parte sin cita previa.La Consellería de Sanidade no tiene fecha aún para la administración de la tercera dosis a usuarios de las residencias aunque espera iniciar el proceso en breve..