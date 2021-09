Los vecinos de Os Mallos volverán a salir a la calle en demanda de más vigilancia policial en el barrio

Los vecinos de Os Mallos afirman que volverán a salir a la calle en demanda de más vigilancia policial en el barrio. Tras la numerosa movilización del sábado, al grito de "Non, non, non a ocupación, reiteran su denuncia de aumento de delincuencia e inseguridad en la zona.

Los vecinos de Os Mallos atribuyen la inseguridad y el tráfico de drogas a los okupas de pisos de varios edificios del barrio. El sábado fueron en manifestación, desde el parque de Vioño hasta esos inmuebles.Urgen al Concello y Subdelegación del Gobierno soluciones. En la movilización participaron miembros del grupo municipal del PP, con su portavoz Rosa Gallego a la cabeza.