The Medium, terror psicológico entre el mundo de los vivos y los muertos

La espera se ha hecho larga para los amantes de los juegos de terror clásicos, los survival horror, pero nueve meses después de estrenarse en Xbox Series X y PC, The Medium también ha llegado a PS5. El juego del estudio Bloober Team es un imprescindible para los amantes del horror psicológico, esos juegos que nos ponen en tensión continua a la espera del próximo horror que presenciar. Y precisamente la dosificación de esas situaciones es la clave de su éxito.

The Medium nos cuenta la historia de Marianne, una joven polaca con capacidades psíquicas sobrenaturales que le permiten comunicarse con los muertos y canalizar energías para aprovecharlas en el mundo real. Precisamente esta interrelación entre ambas realidades es una de las principales mecánicas del título, ya que la resolución de sus puzzles y el mismo avance por los escenarios están ligados al cambio de mundo o al avance simultáneo en pantalla partida. Con mecánicas clásicas como los planos cinematográficos fijos (no hay rotación en 360 grados de la cámara) la tensión está garantizada porque muchas veces no vemos todo el entorno, un efecto premeditado.

En escenarios como una funeraria o un antiguo hotel abandonado, The Medium nos mantiene en alerta constante seleccionando muy bien los contados momentos de ‘susto’ y encuentros con enemigos ante los que muchas veces estamos indefensos. A esta terrorífica ambientacion contribuye en gran medida la música de Akira Yamaoka, productor y compositor de Silent Hill, que ha colaborado con el estudio para la banda sonora. Para conocer más cosas sobre el título hemos charlado con Javier Mañú, jefe de producto del título para España de la distribuidora Koch Media.