Victoria del Villarreal 2-0 contra el Betis

Dos goles del neerlandés Danjuma, uno en cada tiempo, certificaron la superioridad del Villarreal en un choque equilibrado en la primera mitad, pero que los locales manejaron mejor en la segunda, sin apenas dar opciones al Betis.

El primer gol llegó en la prolongación de la primera mitad y el segundo en el ecuador de la segunda, uno tras un fallo defensivo del Betis y el segundo en una gran acción ofensiva de los locales.

De entrada, el Villarreal se mostró más protagonista que el Betis, con buenas combinaciones en la medular y llegadas frecuentes a la meta de Rui Silva, aunque el equipo andaluz se centró a partir del minuto diez y las fuerzas se equilibraron.

Pese a esa igualdad, siempre se jugaba más cerca del área bética, donde se registró la primera ocasión clara del encuentro en un remate de Danjuma que Edgar despejó en la línea de gol.

La mayor posesión de balón de los locales encontraba réplica en las aproximaciones del Betis a la meta de Rulli, aunque sin que ningún equipo generaba ocasiones claras de gol.

El marcador se movió en el tiempo adicional del primer periodo cuando un fallo en la marca de Bellerín propició una penetración en solitario de Danjuma, el hombre más peligroso del Villarreal, que remató desde cerca con un lanzamiento raso y colocado que llevó con ventaja a su equipo al ecuador del choque.



Quizá el equipo de Unai Emery había hecho un poco más que el Betis hasta entonces, aunque el equipo sevillano nunca había dejado de tener controlado a su rival.



El resultado exigió al Betis una dinámica distinta tras el descanso, pero el partido no varió sustancialmente a pesar de que el conjunto de Manuel Pellegrini trató de salir en ataque más que en la primera mitad.



Un balón de Yeremi Pino al poste al comienzo de la segunda parte pudo haber puesto tierra de por medio a favor de los locales, que dispusieron de más ocasiones de gol que su oponente.



Mediado el segundo periodo, parecía más cerca el 2-0 que el empate, pues el Villarreal no mostraba fisuras y en un gran acción directa, un pase de Moi Gómez propició el segundo tanto de Danjuma, que marcó tras driblar al meta bético.



Con el 2-0 en el marcador, el Villarreal transmitió la sensación de tener controlado el encuentro, pero el Betis tenía la obligación de no rendirse, lo que generó espacios en su retaguardia que el Villarreal no pudo aprovechar para ampliar la ventaja en un partido que finalizó con un marcador ajustado a los merecimientos de ambos conjuntos.



Ficha técnica:



2 - Villarreal : Rulli, Foyth, Mandi, Pau Torres, Estupiñán, Trigueros (Moi Gómez, m.57), Coquelin (Alberto Moreno, m.46), Capoue (Iborra, m.90+2), Parejo, Danjuma (Jackson, m.90+2)y Yeremi Pino (Rubén Peña, m.83).



0 - Betis: Rui Silva, Bellerín, Pezzella, Edgar, Miranda (Álex Moreno, m.58), William Carvalho (Camarasa, m.72), Guido Rodríguez, Aitor Ruibal (Rodri, m.58), Fekir, Juanmi (Tello, m.46) y William José (Borja Iglesias, m.72).



Goles: 1-0, m 45+2: Danjuma. 2-0, m.69: Danjuma



Árbitro: Sánchez Martínez (comité murciano). Amonestó por el Villarreal a Capoue (m.56) y Pau Torres (m.63) y por el Betis a Fekir (m.32), Juanmi (m.40), Edgar (m.72) y Guido Rodríguez (m.81)



Incidencias: partido de la octava jornada de Liga disputado en La Cerámica ante 16.719 espectadores. EFE