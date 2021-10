Tranvías no concreta si demandará al Concello de A Coruña

La Compañía de Tranvías, satisfecha con la sentencia, no ha querido entrar hoy a valorar si demadará al Concello por el perjuicio económico que le causó la rebaja del billete del bus, tampoco si habrá un incremento del precio, ahora que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia considera que la decisión de rebajarlo por parte del gobierno local de La Marea no se ajustó a derecho. El director de la Compañía de Tranvías, Ignacio Prada, señala que esa rebaja les ató de pies y manos para invertir y considera que la sentencia sostiene que aquella bajada unilateral no vino justificada en una mejora para el ciudadano, sino que vino motivada por motivos electorales. Ignacio Prada.

Prada ha señalado que con esta sentencia la cocnesionaria del transporte público urbano de A Coruña recupera "seguridad jurídica".

La rebaja consistió en que el billete general pasara de un euro con 30 al euro veinte y se puso en marcha en febrero de 2019. A partir de ese momento los menores de 13 años han viajado gratis con la tarjeta dle bus y gratis son todos los trasbordos dentro de un plazo de 45 minutos. Los descuentos se extedieron al bonobús y a las tarifas sociales y universitarias. El director de la Compañía de Tranvía ha señalado que con esa rebaja comenzaron años de inseguridad jurídica que hoy finalizan. Algo que ha tenido como consecuencia la falta de inversiones y mejoras en el servicio y en la flota que, según Prada, a partir de hoy se pueden retomar. No ha dudado en decir que fueron "años de frustración", "una situación que ha dañado a la compañía y a los ciudadanos" que, según el directivo, no justifican su mayor o menor uso del transporte público en el precio del billete. Un coste que está, asegura, en unos valores "dentro de lo razonable". La Compañía de Tranvías es la concesionaria de los autobuses urbanos en cumplimiento de un convenio de la década de 1980. Ignacio Prada no ha dudado en referirse a la Compañía de Tranvías como una empresa familiar, a pesar de que, dijo, tenga connotaciones negativas en algunos sectores, por eso "pensamos a largo plazo"

Marea Atlántica insta al gobierno de Inés Rey a recurrir la sentencia. Pide que agote todas las vías judiciales, en defensa, dice, de una medida que multiplicó el uso del transporte público en la ciudad de A Coruña. Su portavoz María García recuerda que los beneficios de la compañía de tranvías son tan abultados, que siguió ganando, hasta tres millones y medio de euros con las rebajas aplicadas.

El grupo municipal del PP recuerda que ellos ya advirtieron de la ilegalidad de la modificación unilateral de tarifas y lamenta que todos los coruñeses tengan que pagar ahora con su dinero las "ilegalidades del Gobierno de la Marea". El BNG, por su parte, considera que el Concello tiene que recurrir la sentencia para proteger los intereses municipales, pero que lo que deja claro el fallo es que el gobienro deb pero considera que las decisiones hay que tomarlas con cautela, sobre todo las que puedan afectar a la hacienda local.