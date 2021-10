Mas "separa completamente" la sentencia del TC sobre el 9-N y la mesa de diálogo: "No debemos confundirnos"

En una entrevista en SER Catalunya, Artur Mas ha desvinculado la sentencia del Tribunal Constitucional que Ratifica su condena por la consulta del 9-N y la mesa de diálogo: “Yo separo completamente el funcionamiento del sistema judicial y la mesa de diálogo entre dos gobiernos. No debemos confundirnos”

El exresident de la Generaliytat señala: “Mi pronóstico es que los objetivos de la mesa de diálogo (amnistía y autodeterminación) no saldrán. Pero no quiere decir que no valga la pena intentarlo. Coincido con el escepticismo de mucha gente, pero discrepo con los que dicen que no vale la pena ni sentarse. El mensaje que debemos dar es que siempre que ha habido posibilidad de dialogar la hemos aprovechado”

Mas se ha mostrado categórico: “No hubo ningún pacto de tolerancia hacia la consulta del 9-N. Les cogió despistados. Se pensaron que sería algo de barbacoa, de fiesta mayor. Resulta que dio una sensación de implicación de la gente y de algo serio y con implicación internacional. Y eso los desconcertó”

Respecto a la resolución del Tribunal Constitucional, se ha quejado de que él y su abogado, Xavier Melero, se han enterado por los medios de comunicación y eso supone “un deterioro y una degradación del Estado de Derecho”. Mas avanza que “tendremos que llegar a las instancias europeas, pero tenemos que leer la sentencia que parece que es por unanimidad”