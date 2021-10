PODCAST | En SER Motor probamos el ID.4, el SUV 100% eléctrico de Volkswagen

En SER Motor probamos el nuevo ID.4 de Volkswagen. Escucha la sección de Miguel Ángel Casado en el programa Hoy por Hoy Castellón.

Frontal ID4 / Miguel Ángel Casado

El lanzamiento del ID.3 en 2020 marcó el inicio de una nueva era para Volkswagen: la era de la movilidad eléctrica. Con este vehículo la marca mostraba el camino hacia un futuro que será totalmente eléctrico, conectado y sostenible.

Ahora, Volkswagen da un paso más en su estrategia hacia una movilidad libre de emisiones con el nuevo ID.4, un vehículo destinado a impulsar la ofensiva eléctrica de la marca en todo el mundo. Un coche global, que se fabricará y comercializará en Europa, China y Estados Unidos.

Salpicadero ID4 / Miguel Ángel Casado

El ID.4 hace su debut en España avalado por los excelentes resultados registrados por Volkswagen en el segmento de vehículos electrificados A nivel global, la marca triplicó sus ventas de eléctricos en 2020. En total, entregó más de 212.000 coches eléctricos e hibridos enchufables (+158% respecto a 2019). ID.3, líder en el mercado de particulares.

En el mercado español, Volkswagen incrementó un 165% sus entregas de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en 2020. Sólo en el mercado de eléctricos puros, Volkswagen matriculó más de 2.200 unidades, lo que supone un incremento del 127%. Un crecimiento superior al registrado por el mercado global (+78%). Del volumen total de eléctricos matriculados por Volkswagen, más de 1.000 unidades corresponden al ID.3, un modelo que en tan sólo cuatro meses (septiembre-diciembre) logró posicionarse en el quinto puesto del ranking ventas de modelos 100% eléctricos en nuestro país. “En 2020 cerramos líderes del mercado de particulares y empresas en el segmento de vehículos eléctricos en España gracias al impulso que supuso el ID.3.

Detalle llanta / Miguel Ángel Casado

La llegada del ID.4 refuerza nuestra posición con un modelo que se inscribe en el segmento de mayor volumen y crecimiento en nuestro país, el de los SUV compactos”, explica Laura Ros, directora general de Volkswagen España. Inversiones Para la directiva, la llegada del ID.4 supone un paso muy importante en la estrategia de la marca Way to Zero: “Nuestro objetivo es ser una compañía neutral en emisiones de CO2en el año 2050”, añade.

La apuesta de Volkswagen por la movilidad eléctrica está respaldada por un formidable esfuerzo inversor. En este sentido, el Grupo Volkswagen ha aprobado una inversión de 73.000 millones de euros entre 2021 y 2025. De esta cantidad, 35.000 millones se destinará a electromovilidad, 11.000 millones a hibridación y 27.000 millones a digitalización.

ID.4 100% eléctrico / Miguel Ángel Casado

Sólo la marca Volkswagen invertirá 11.000 millones de euros en movilidad eléctrica hasta el año 2024 y lanzará 20 nuevos modelos eléctricos hasta el año 2025. La marca espera fabricar 1,5 millones de vehículos eléctricos en 2025. ID.4, segundo miembro de la familia ID. Desde finales de 2020 es posible reservar las dos ediciones especiales de lanzamiento del SUV eléctrico: el ID.4 1sty el acabado superior ID.4 1stMax.

Ambas versiones reciben la batería de 77 kWh, que les permite alcanzar una autonomía de hasta 522 km en ciclo WLTP, con un motor de 150 kW (204 CV) de potencia, que se traduce en una velocidad punta de 160 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos. Ahora, la oferta del ID.4 se amplía con otras 7 versiones preconfiguradas.

Estas vienen asociadas a dos tipos de baterías: en el caso de la batería de 52 kWh, ofrece una autonomía de hasta 340 km (WLTP), y llega con tres acabados disponibles: Pure Perfomance, City y Style. En el caso de la batería de mayor tamaño (77 kWh), con una autonomía de hasta 522 km (WLTP), es posible optar por los acabados Pro Perfomance, Life, Business y Max. Las primeras unidades comenzarán a llegar a los clientes a mediados del mes de marzo. Posteriormente, llegará una versión de acceso a la gama (Pure), asociado a la batería de 52 kWh con una potencia de 109 kW (148 CV).

A lo largo de este año, también se lanzará la variante GTX con la batería de mayor rango (77 kWh de capacidad), tracción total y 225 kW de potencia. El ID.4 usa la arquitectura de la plataforma modular de propulsión eléctrica (MEB) de Volkswagen, que ya vimos recientemente en el ID.3. Este modelo es el primer SUV 100% eléctrico y con un balance de emisiones neutro de la marca. Con una excelente aerodinámica -0,28 Cx-, unas proporciones robustas, dimensiones generosas y líneas modernas y fluidas, combina las ventajas de la arquitectura eléctrica con las de un SUV. El interior del ID.4 es un Open Space.

Gracias a una larga batalla ofrece un espacio al nivel de los SUV de segmento superior. El acceso es cómodo y la visión del conjunto es buena, porque el conductor y hasta cuatro pasajeros se sientan cómodamente en una posición elevada. En la segunda fila, queda tanto espacio libre para las rodillas como en el Tiguan Allspace y la altura hasta el techo es incluso mejor en todas las plazas.

El maletero tiene una capacidad de 543 l que, con los respaldos de los asientos plegados, aumenta a 1.575 l (cargado hasta el techo). El primer SUV eléctrico de Volkswagen incorpora tecnología y sistemas avanzados con controles intuitivos, así como conectividad de última generación que viene con descarga remota de actualizaciones.

El sistema de navegación Discover Pro y los servicios móviles online de We Connect Start se incluyen de serie en los modelos ya disponibles. El ID.4 dispone de una pantalla táctil de hasta 12 pulgadas, control por voz natural con conexión online e ID. Light de serie. Si se desea, se puede incluir un Head-up-Display con realidad aumentada, que fusiona las pantallas seleccionadas con la realidad.

Los sistemas de asistencia IQ.Drive hacen que la conducción del eléctrico sea toda una experiencia.