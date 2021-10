Far Cry 6, dentro de la revolución para liberar una isla caribeña

Desde hace varios años la saga Far Cry es sinónimo de mundos abiertos, disparos, acción y mucha libertad. Con Far Cry 6 (PS5/PS4, Xbox Series/Xbox One, Stadia, Amazon Luna y PC) todas estas características llegan más lejos que nunca. En esta nueva entrega encarnamos al revolucionario Dani Rojas (en forma de hombre o mujer) que debe aglutinar a los disidentes de la isla caribeña de Yara para luchar contra el dictador Antón Castillo. Y sí, los paralelismos con Cuba son numerosos (embargo exterior incluído), aunque estamos en un contexto puramente ficticio.

Castillo dirige la isla con mano de hierro, poniendo toda su esperanza y futuro económico en el desarrollo de un medicamento derivado de la planta del tabaco que supuestamente curaría el cáncer. La cara B de este proyecto es la explotación de los agricultores y el destrozo medioambiental que los cultivos y sus aditivos están suponiendo para la isla, todo un paraíso natural fértil plagado de fauna y flora. Como en anteriores entregas, la personalidad del archienemigo está muy trabajada y su carisma lo convierte en coprotagoinsta de la historia. Esta vez sobre todo por la gran interpretación del actor Giancarlo Esposito (Gus en Breaking Bad) y relación con su hijo Diego, un heredero adolescente que se debate entre continuar o no con la dinastía tirana.

En este contexto tomamos las armas en la gigantesca isla de Yara, que está dividida en cuatro sectores principales, con preponderancia de los espacios naturales sobre la militarizada capital. La guerra de guerrillas no sería posible sin un gran arsenal caracterizado por el reciclaje de piezas y la creación de armas artesanas pero letales (y muchas con su punto de humor, como un lanzador de CD’s). Contamos con compañeros animales como el enternecedor perro‘Chorizo’ (que se desplaza en silla de ruedas y sirve para distraer enemigos) o el letal cocodrilo ‘Guapo’, además de transportes como coches, botes, aeronaves o caballos. Todo ello para dotarnos de libertad para resolver las diferentes misiones de forma más o menos salvaje, en una isla con infinidad de detalles, minijuegos (ojo a esas peleas de gallos) y vida propia. Finalmente es importante saber que Far Cry 6 cuenta con un modo cooperativo online, de forma que podremos tratar de derrocar al régimen de Antón Castillo junto a un amigo.

Más actualidad

Este 12 de octubre sale a la venta para PS5/PS4, Xbox Series/ One y PC (inlcuído en Game Pass) Back 4 Blood, el juego de disparos cooperativo y competitivo en primera persona en el que nos enfrentaremos a centenares de zombies en hordas despiadadas. Los creadores de Left 4 Dead vuelven a invitarnos a destrozar a los infectados esta vez por un gusano parásito que está diezmando a la población en compañía online o solitario. El grupo de exterminadores del que formamos parte (ocho personajes con armas y mejoras propias) se ha hecho fuerte enla base de Fort Hope y supone la última esperanza para la civilización. Sus principales bazas son la aleatoriedad de equipo en cada partida gracias a un interesante sistema de mazos de cartas, sus posibilidades cooperativas, la mejora de armas y equipo, y la acción sin descanso. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.