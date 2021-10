Almeida y 23 concejales de su Ayuntamiento cobran más que Pedro Sánchez

José Luis Martínez-Almeida es el alcalde que más cobra de toda España. El primer edil madrileño percibe 108.517,80 euros brutos al año. Un sueldo que supera al del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien gana 84.845,16 euros. Y Almeida no es el único que ingresa más que el jefe del Ejecutivo: hasta un total de 23 de los 57 concejales del Ayuntamiento de la capital tienen más salario. Los sueldos de esta veintena de ediles oscilan entre los 106.238,88 y los 85.072,95 euros. Estos concejales también superan a los ministros, que perciben unos 75.000 euros anuales.

Los datos, desgranados en un informe anual publicado por el Ministerio de Hacienda, no detallan a qué partido corresponde cada ganancia, aunque, según publica el propio Ayuntamiento de Madrid, ciertos puestos, como el presidente del Pleno, primer teniente de Alcaldía o delegados de Área, todos ellos miembros del Gobierno —de PP o Ciudadanos—, son los que más cobran. También tienen sueldos más elevados los portavoces de cada formación de la oposición. El resto de concejales perciben diferentes cantidades en función de su cargo y de si se dedican o no en exclusividad a su cargo en el Consistorio. Si se compara el sueldo de los ediles madrileños con los del resto del país, casi una veintena del Ayuntamiento de Almeida terminan en primera posición.

Municipios más grandes, no significa más salario

Madrid es la ciudad más grande de España, con 3.334.730 habitantes, y su alcalde es el que más cobra, pero este criterio no se extrapola a otras ciudades de la región. En los diez primeros puestos del ranking de alcaldes con sueldos más altos hay algunas localidades que no son las que tienen más población. Susana Pérez (PP) es la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón y es la segunda que más gana: 81.188,43 euros. Sin embargo, su municipio no está entre los primeros más grandes. De hecho, según datos del INE en 2020, Pozuelo de Alarcón está en la quindécima posición entre los más poblados. Aunque, eso sí, es el que tiene la renta per cápita más alta de toda la autonomía.

La tercera alcaldesa de la Comunidad de Madrid que más cobra, un total de 79.695,43 euros, es Noelia Posse (PSOE), regidora de Móstoles. En su caso, el municipio sí es uno de los más grandes de la región (210.309 hab.), concretamente el segundo después de la capital. Las Rozas (José de la Uz, del PP, con 79.501 euros), Alcobendas (Aitor Retolaza, de Ciudadanos, con 75.000 euros) o Torrejón de Ardoz (Ignacio Vázquez, del PP, con 72.619,12 de euros) están entre los seis primeros que más cobran, pero no se corresponde con las ciudades más grandes. Al igual que pasa con Pozuelo de Alarcón, muchos de estos municipios (Alcobendas o Las Rozas están entre los primeros con más renta per cápita).

En cuanto al tamaño, los seis municipios más grandes, con más de 100.000 habitantes, (Madrid, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Parla, Torrejón de Ardoz y Alcobendas) no son precisamente los que sus alcaldes cobren más. Por ejemplo, de las localidades más importantes del sur, el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), es el octavo que más gana: 71.457,14 euros. Sara Hernández (PSOE), alcaldesa de Getafe no aparece en el ranking del Ministerio (hay algunos municipios que no están recogidos), pero fuentes del Ayuntamiento de Getafe aseguran que su salario es de 66.704 euros, que iría la duodécima posición de esta clasificación.

DOCUMENTO Haz click en la imagen y ve a la página 115 para consultar el salario de los alcaldes de la Comunidad de Madrid. / Informe anual de salarios de alcaldes del Ministerio de Hacienda.

Un 2% de subida para el Gobierno

El proyecto para los próximos Presupuestos Generales del Estado contempla una subida salarial para los cargos públicos. El presidente del Gobierno y su equipo (vicepresidentas y ministros) incrementarán sus sueldos el próximo 2022 si se aprueban las cuentas. En el caso de Pedro Sánchez, pasaría de ganar 84.845,16 a 86.542,08 euros anuales, es decir, 7.211,84 euros brutos mensuales. Almeida ya ha anunciado su intención de no aplicar esta subida salarial a los cargos políticos del Ayuntamiento sieguiendo lo acordado el año pasado por la Junta de Gobierno, que rechazó, entonces, una subida del 0,9 por ciento. El alcalde cree que quienes están en política "son los primeros que deben dar ejemplo" y mostrar a los ciudadanos su compromiso total en trabajar por la recuperación económica y eso quiere decir que "subidas salariales del 2% para los cargos políticos en estos momentos no son las más adecuadas".