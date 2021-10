El Observatorio contra Homofobia rechaza retirada libros LGTBI en Castellón

El Observatorio contra la Homofobia (OCH) y la editorial cooperativa Sembra Llibres han expresado este domingo su "total desacuerdo" con la decisión judicial de retirar 32 libros de temática LGTBI en once institutos de Castellón. Ambas entidades han considerado en un comunicado: "No podemos entender que una muy buena y necesaria iniciativa del Ayuntamiento de Castellón tendente a impulsar políticas de igualdad y no discriminación sea 'secuestrada' y paralizada".

Como editores y coautores de uno de los libros retirados, "LGTBI. Claves básicas", el OCH y Sembra Llibres se han sumado a la rueda de prensa que tendrá lugar mañana, lunes día 18, en la Feria del Libro de Castellón sobre esta situación, "para defender nuestros derechos y libertades", han indicado.

"Es imprescindible dar una respuesta colectiva a este atentado a los derechos humanos y la libertad de expresión", han añadido.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón ha acordado la retirada cautelar de 32 ejemplares de libros de 'ideología LGTBI' en once institutos públicos de esta ciudad y en el centro Pi Gros de menores, que habían sido facilitados por la concejalía de Feminismos del Ayuntamiento.

Este Juzgado ha tomado esta decisión a petición de la asociación Abogados Cristianos y como una medida cautelar en base a la 'urgencia', ya que los libros ya estarían en los centros para su distribución.