La investigación interna que anunció Ayuso de residencias fue una "consulta informal" a algunos departamentos

El 11 de junio del año pasado, cuando se había visto ya lo peor de la crisis del coronavirus en las residencias de mayores con 6.000 fallecidos en la primera ola, y cuando los grupos parlamentarios se ponían de acuerdo para poner en marcha una comisión de investigación sobre lo sucedido Ayuso tapaba ese anuncio con otro, decía en la Asamblea que ella ponía en marcha también una investigación interna para conocer lo que había pasado.

Entonces ese anuncio saltó a todos los titulares y hoy sabemos que quedó solo en una "consulta informal" tras la petición de información al Portal de Transparencia realizada por Radio Madrid. En la respuesta obtenida por este emisora el Ejecutivo regional reconoce que no hay un documento de conclusiones porque "tampoco resulta posible tener conocimiento del curso de las actuaciones practicadas, por distintos medios, de forma cronológica y detallada, pues no se ha elaborado un registro detallado de aquellas".

Además, en el documento de respuesta, que firma el jefe del gabinete de la Presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, se especifica cómo aquella anunciada investigación interna fue, en realidad, una “solicitud de información interna que se produce con cierta habitualidad y periodicidad en la gestión diaria de las funciones administrativas desarrolladas por los altos cargos y el personal de dirección de la Administración de la Comunidad de Madrid". Esas consultas se realizaron a las distintas consejerías (las de Políticas Sociales y Sanidad) "con objeto de tomar conocimiento de las mismas". De todo eso, no se dispone ni de información, ni de documentos relevantes según informa la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

El ex consejero de Políticas Sociales de Ciudadanos, Alberto Reyero, recuerda que desde su departamento se dio mucha información. "Entendimos que la información tenía que ser detallada, que había que dar toda la que teníamos disponible en la Consejería" y su interpretación sobre que aquello no haya sido público pese al anuncio de la presidenta en la Asamblea de Madrid, el ex consejero dice "yo creo que es lo mismo que ha ocurrido con la propia comisión de investigación en la Asamblea, no hay interés en conocer en detalle qué es lo que pasó. Forma parte de la falta de transparencia que, desgraciadamente, es habitual en los gobiernos del Partido Popular".

Y es que, ahora mismo no hay ni comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre lo ocurrido en las residencias, ni conclusiones de aquella investigación interna del Gobierno regional que asumió la propia Ayuso y su gabinete de Presidencia.