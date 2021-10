Juan José Omella: "Tenemos que agradecer que alguien que ha vivido en el terrorismo pida perdón"

El presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha comentado en una entrevista a SER Cataluña las palabras de Arnaldo Otegi, cuando se cumplen 10 años del fin de ETA: "Tenemos que agradecer que alguien que ha vivido en el terrorismo pida perdón. Quizá por alguien es poco, pero es un paso. Estamos en ocasiones demasiado polarizados en extremos. Nadie se convierte en un minuto. Empezar este camino es algo que tenemos que agradecer.

Omella reconoce que "ha habido curas que se vincularon con ETA y otros no. Siempre miramos más lo negativo que lo positivo. La sociedad y la iglesia hemos pedido tantas veces perdón. Si algunos curas lo han hecho mal, que pidan perdón. Estamos contentos de que el terrorismo desaparezca y que la convivencia en paz y concordia pueda hacer su camino en una sociedad que está tan herida".

Abusos sexuales en la Iglesia

En referencia de los casos de pederastia en el seno de la iglesia, el presidente de la Conferencia Episcopal explica que "cada diócesis hace su investigación con su equipo externo, que acompaña las víctimas e investiga. Y la Conferencia Episcopal ha hecho un órgano externo, pronto daremos los nombres, que ayuda a las diócesis más pequeñas. no hemos querido concretar todo en Madrid, como se ha hecho en Francia" En cualquier caso, Juan José Omella remarca que "en Barcelona tenemos 3 casos de denuncia, no ha venido más gente".

También ha apuntado: "Comparto el dolor y el sufrimiento de las víctimas y también el asco por una iglesia que debería ser un referente moral, no siempre lo es. Reconocer que somos de una sociedad débiles y pecadora. Doy gracias porque esto se ha tomado en serio "Pero el presidente de la Conferencia Episcopal española justifica con estas palabras:" No seamos tan polarizados con la iglesia. La sociedad, ¿qué está haciendo? Cuando veo medios de comunicación que a veces incitan al sexo libre, esto no nos ayuda. Todos los estamentos deberíamos hacer lo que toca".

En cualquier caso, Omella recuerda que el secreto de confesión es sagrado y lo único que puede hacer el confesor es decirle al pederasta que no lo perdonará si no a las autoridades.

Respecto del anuncio de la Generalitat de eliminar el concierto con los centros que hacen segregación por sexo, el cardenal afirma que es "una falta de respeto a la libertad de los padres a elegir centro educativo. ¿Por qué no llegamos a un pacto por el checo escolar y que cada uno vaya a la escuela que quiera? Pero esto irrita. " Y también ha criticado "la imposición de la ideología de género en todos los colegios".

El arzobispo de Barcelona ha comentado finalmente el caso del obispo de Solsona: "No me lo esperaba. Sólo le dije que estaba a su lado por si necesitaba algo. El sólo puede optar por un matrimonio civil, porque sigue siendo obispo. Y si hace esto, ya sabe lo que le vendrá después. Pero yo no entro a juzgar y condenar. Me sabe muy mal este morbo y eso no ayuda a los que tienen fe".