Llanos del Caudillo: tener menos de 700 habitantes y no sufrir la despoblación

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado el listado con los municipios que sufren la problemática de la despoblación. En ese listado, destaca un municipio de la provincia de Ciudad Real, que apenas llega a 700 habitantes, y que, paradójicamente, no se encuentra dentro de las localidades que sufren esa despoblación.

En este sentido, este municipio se encuentra en la categoría de "intermedia agrícola", es decir, se encuentra en la misma clasificación que otras localidades con bastante más habitantes, como es el caso de Manzanares, Membrilla, La Solana y Valdepeñas. Sin embargo, esta circunstancia tiene su explicación y hay que encontrarla en los criterios empleados para clasificar los distintos municipios.

En esta línea, Llanos del Caudillo, a pesar de no llegar a 700 habitantes, cuenta con un término municipal pequeño, apenas 2.000 hectáreas. Esto hace que su densidad de población, es decir, habitantes por km2, se eleve hasta los 33. Con ello, incluso, cuenta con una densidad de población mayor a la media regional, que se encuentra en 23 habitantes por km2.

No obstante, no es el único parámetro con el que no cumple esta localidad de Ciudad Real para estar sufriendo esa despoblación. Otro de los criterios es el envejecimiento de la población. Sin embargo, en Llanos del Caudillo hasta el 10 % de sus habitantes se encuentran en edad escolar, es decir, son estudiantes de Primaria. Una circunstancia que evitar contar con una población envejecida.

Además, en cuanto a la evolución del número de habitantes, se ha mantenido prácticamente estable durante los últimos años. Eso sí, en los últimos años esta tendencia ha sido descendente, pero sin llegar a reducciones del 60-75% como sí que ha ocurrido en algunas localidades de la comarca del Campo de Montiel, en la que la casi totalidad de sus municipios sufre esa despoblación.

Con ello, esta circunstancia contrasta con la situación de 14 localidades de la provincia de Ciudad Real, en donde se registran densidades de población muy por debajo de la que hay en Siberia. De este modo, existen hasta 74 localidades que presentan una intensa o extrema despoblación. Esto se traduce en que el 73 % de los municipios de Ciudad Real sufren esta problemática, frente a los 28 restantes que, de momento, no están en una situación de despoblación.