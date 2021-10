Lapeña "La gente se identifica con el equipo"

El Deportivo regresa este sábado a Riazor, dónde los de Borja Jiménez son más fuertes. La visita del Zamora (17:00h) servirá para calibrar si el punto de Santander es positivo para un equipo que perdió la oportunidad de haberse colocado líder el domingo pasado. El vestuario sostiene que el camino a seguir es el emprendido actualmente y que los resultados llegarán tarde o temprano. Adrián Lapeña, defensa del equipo, explicó este jueves que "Las sensaciones son muy buenas. Estamos viendo al mismo Dépor todas las semanas", en relación a que la imagen de Riazor y la de fuera de casa es igual de buena. Cree Lapeña que "la gente se identifica con este equipo" y que incluso "no hemos tenido mucha fortuna". Declaraciones similares a las del portero Mackay, que un día antes recordó que el equipo podría haber tenido varios puntos más y ser líder cómodamente de la categoría.

En la recta final de la semana, Lapeña afirma que "el equipo está listo" para el duelo ante el Zamora y apuesta por la continuidad de lo visto en las últimas jornadas: "hay que seguir potenciando las cosas que hicimos bien", sentencia. Esa línea continuista y esa fidelidad al estilo del Deportivo es algo, explica Lapeña, que "a la larga nos vendrá bien".

El Zamora y el balón

El rival del sábado será un Zamora que cortó su mala racha de resultados el fin de semana pasado en el Ruta de la Plata ante el Calahorra. El rival regresa a Riazor tras haber protagonizado el curso pasado una lucha con el propio Dépor por colarse en la fase por el ascenso a Segunda. Los zamoranos sí lograron luchar por el playoff; los deportivistas no. Meses después, se espera un Zamora preparado para el asedio del Dépor. "Vendrán un poco a esperarnos, porque nosotros con balón hacemos mucho daño. Lo que tenemos es que hacer daño lo antes posible para que no se complique el tema", imagina el zaguero.

Indiscutible Lapeña

Adrián Lapeña es el jugador de campo con más minutos del Deportivo. El técnico Borja Jiménez ha apostado por él en cada partido y el riojano asume ese rol de importancia. Ya fue un futbolista muy importante en sus anteriores equipos, y con experiencia en Segunda, llegó al Dépor para dar ese plus de experiencia a la zaga. Aunque asegura que "no me esperaba tener tanta importancia" en los planes del entrenador, Lapeña era conocedor del rol primordial que iba a tener en el equipo herculino. Ahora, "quiero agradecer esa confianza al entrenador", explica. Con un gol además en Tudela, Lapeña es junto a Mackay la imagen de la fortaleza de un Dépor que ha recuperado la portería a cero dos semanas consecutivas. Lo hace justo después de tres encuentros encajando.