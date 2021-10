Carlos Alcaraz se despide del sueño de Viena ante un demoledor Zverev

Carlos Alcaraz se coló en su primera semifinal de un ATP 500 para enfrentarse a Alexander Zverev en Viena en un partido difícil tras su victoria ante Berrettini. El tenista murciano comenzó fuerte en su saque, dominando los tiempos y forzando errores en su rival. El encuentro, en poco más de 10 minutos, se postuló como un reparto de servicios ganadores de ambos jugadores en el inicio. Si el español no pasaba apuros al principio, el alemán no se dejó nada y su envergadura ayudó para afrontar con garantías la devolución de golpes.

La primera rotura llegó en el séptimo juego con un 3-3 y el turno de Alcaraz de llevar la iniciativa. Zverev sorprendió con un gran resto, ofreciendo un recital golpes para sacar poco a poco a Carlos del encuentro. El alemán solo perdió tres puntos en saque en el primer set y su confianza fue en aumento hasta poner un 3-5 y el definitivo 3-6. La sensación fue que el rival de Alcaraz comenzó bien metido en defensa, prudente y forzando errores del rival para después empujar y romper al de El Palmar.

El inicio del segundo set no fue mejor para el español con un juego en blanco en contra. Afortunadamente, Alcaraz dio de su propia medicina a su contrincante con un impoluto juego a cero de Zverev y el empate a uno en este segundo set. La derecha estaba siendo la mejor aliada del murciano, algo que no era lo habitual en sus últimos encuentros, donde el revés estaba siendo su seña. No fue suficiente para un incontestable número cuatro del mundo, que no soltó el pie del acelerador.

Siguiendo la estela del servicio, Zverev aguantó las acometidas de Alcaraz desde el fondo de pista con su derecha hasta forzar errores del español. Para intentar meterse en el encuentro, el de la Región de Murcia tuvo que bloquear al rival con alguna dejada y golpes precipitados que salieron bien. Los aces del alemán, sin embargo, fueron un lastre hasta llegar al 3-2 ante un Alcaraz que poco a poco se fue diluyendo en el encuentro para terminar de sentirse incómodo en la pista de Viena.

El resto fue un paseo para Zverev hasta que llegó el octavo juego, donde Carlos hizo su primer saque directo y maquilló el marcador con un 3-5. Surgieron las primeras dudas en la derecha con un 0-30 en el servicio del alemán, pero se repuso rápido para cerrar el duelo con dos bolas de partido y las rentas del gran choque que realizó (6-3, 6-3).