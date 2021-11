La dirección del PP de Madrid, "sorprendida" con el plan de Ayuso para dar la vuelta al sistema de primarias

El tirón de Isabel Díaz Ayuso entre las bases del PP está fuera de toda duda. En eso coinciden todo tipo de dirigentes del PP, afines y no tan afines a la presidenta madrileña. De ahí que Isabel Díaz Ayuso deposite toda su esperanza en los militantes. Y no solo su fe, también su tiempo. No es casual que la presidenta madrileña lleve días reuniéndose con alcaldes de la región, el martes se citó con varios regidores de la sierra madrileña y este viernes hizo lo propio con los del sur.

Es evidente que se prepara para batallar con Génova por unas primarias con la fórmula 'un militante, un voto', tal y como adelantó la SER. Ahora la pelota está en el tejado de Génova 13, pero la dirección del PP de Madrid se niega a debatir “sobre un sistema de votación sin que ni siquiera se haya fijado aun la fecha del congreso”, explican a Radio Madrid. Desde la cúpula popular zanjan el tema así de categóricos, pero no ocultan su perplejidad. Les “sorprende” ese plan secreto de Isabel Díaz Ayuso de tirar de los estatutos nacionales del PP para tratar de convertir a todos los militantes en compromisarios, con el objetivo de desequilibrar el poder del aparato en una hipotética segunda vuelta en las primarias y neutralizar los planes de Génova.

A la dirección madrileña del Partido Popular le parece “ilógico que quien pide normalidad para el PP de Madrid quiera plantear un modelo de congreso a la carta para beneficiarse de un sistema exclusivo que solo se utilizó una vez”, fue en 2017 con Cristina Cifuentes y “no ha vuelto a aplicarse jamás”, recuerdan, “ni en los congresos regionales que se están celebrando este año, ni en 2018 cuando ganó Pablo Casado”. De hecho, estas fuentes populares recuerdan que en aquel año, la propia Isabel Díaz Ayuso “como portavoz del PP de Madrid defendió el sistema de elección de compromisarios en segunda vuelta”.

En la Puerta del Sol, sede del Gobierno madrileño, han optado este viernes por el hermetismo, silencio también de la presidenta madrileña que no ha aceptado preguntas de la prensa en ninguno de los dos actos públicos que ha tenido este viernes. Si habló el consejero-portavoz de su gobierno, Enrique Ossorio, para avalar con sutileza el plan secreto de Ayuso adelantado por la SER: "Que decidan los militantes que es algo muy sano".