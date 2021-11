Ana Pontón: "Imos derrotar os do non porque somos o BNG do si"

La XVII Asemblea Nacional del BNG ha respaldado el proyecto de su portavoz, Ana Pontón, lanzada al objetivo de presidir la Xunta al reelegirla con el 99 por ciento de los votos como máxima responsable de la formación política. Ante aquellas personas que cuestionan la capacidad de los nacionalistas de alcanzar este objetivo, Pontón replicó: "Haberá quen diga que non é posible derrotar a Feijóo, que non é posible que o BNG teña a presidencia. Son os mesmos que nos dicían que non era posible rebaixar as peaxes da Ap9, que o BNG estaba acabado en 2016, que non era posible pasar de 6 a 19. Imos derrotar os do non porque somos o BNG do si".

De esta forma, la portavoz nacional dio por cerrado un ciclo en el Bloque para abrir otro que, señala, le permitirá llegar a la presidencia de la Xunta. Y para eso los nacionalistas darán el 'sí' a la juventud, a la ciencia, a los sectores productivos, a la industra sostenible y a una sanidad pública fuerte, en palabras de Ana Pontón. "Imos facer historia, non nos van poder parar", dijo en dos ocasiones.

La portavoz nacional prometió una "Galiza en grande" frente a la "Galiza en pequeno" que dejan, asegura, los que gobiernan. E insistió en la fortaleza del Bloque al no depender de otras instancias políticas. "Xa está ben de sumisión a Madrid e ós lobbys económicos", protestó.

Pontón vio al PP "nervioso" al ver cómo el Bloque es la "alternativa real" para gobernar Galicia. Todo pasa, admitió, por "ensanchar a base social" de la formación política, para lo que apeló a todo aquel que tenga "sentimento de país".

En su discurso tras ser reelegida, la portavoz nacionalista dedicó su discurso más duro al "xenocidio lingüístico" que, denuncia, vive la lengua gallega, en especial por los niños y niñas que terminan hablando en castellano tras su paso por la escuela. Es, a juicio de Pontón, un "ataque premeditado" a la lengua que encontrará enfrente al BNG.

La líder del Bloque también reprochó al Gobierno central que todavía no haya derogado la reforma laboral o la ley mordaza, o que deje "tirados" a los trabajadores de Alu Ibérica, Alcoa o la central térmica de As Pontes. Definió a España como "democracia de baixa calidade" por los escándalos del rey emérito que extendió al conjunto de la Casa Real.

El informe de gestión y las tesis políticas también fueron aprobadas por la asamblea casi de forma unánime, con apoyos del 99 por ciento de la militancia. La asamblea se ha celebrado en el Coliseum de A Coruña, con amplios espacios para poder cumplir las medidas de seguridad e higiene derivadas de la pandemia del coronavirus.