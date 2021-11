"No me gusta este armatoste": los madrileños critican las reformas de la nueva Plaza de España

No estará acabada del todo, pero a partir del 22 de noviembre ya podrán verse las principales novedades de la Plaza de España. Ese día está previsto que las vallas que rodean el recinto desde hace dos años y medio se quiten y dejen paso a los visitantes, tanto madrileños como turistas, que quieran ver en primera persona el aspecto del nuevo espacio. Habrá una cafetería, esculturas modernas, atrayentes piezas de mobiliario urbano y más zonas verdes. El Ayuntamiento de Madrid celebra las bondades que traerá la reforma a este céntrico punto de la ciudad. Sin embargo, no todos los viandantes piensan lo mismo. Muchos se acercaban a la plaza este lunes, tras conocer su inminente apertura, para ver la evolución de las obras y el resultado no ha sido del agrado de la mayoría de ciudadanos preguntados.

La principal crítica va dirigida precisamente hacia la cafetería en construcción. De momento, no es más que una estructura de hormigón, compacta y con un diseño novedoso que causa intriga en los ciudadanos. Según afirman los obreros, la fachada, que ahora es de cemento, se decorará con vegetación. El plan es tener listo el exterior para el momento de la inauguración, aunque el interior tendrá que esperar un poco más. Muchos no saben todavía qué es, pero a priori, no les gusta. María es vecina de la zona, conoce bien la plaza e insiste en que antes estaba mejor. "No me gusta este armatoste [señala al establecimiento] tan moderno con las cosas tan bonitas que hay. Tampoco me gustan las farolas, antes eran más clásicas", añade. Los elementos esenciales del mobiliario urbano presentan una línea más renovada. La iluminación, por ejemplo, queda integrada en el paisaje y combina con los diseños innovadores presentes en este espacio.

La cafetería en construcción de Plaza de España. / M.M.

En el lateral de la plaza, en uno de los accesos, observa con detenimiento Roberto. Al igual que María, confiesa que no le entusiasma la nueva cafetería y, sobre todo, critica que en la zona superior de la plaza, la más próxima a la calle de Princesa, haya un gran espacio central sin vegetación ni bancos. "Aquí hay demasiado granito y muy pocas zonas verdes. Las que hay no son para los peatones, ¿dónde tomamos la sombra? Esto es un erial completo", lamenta. Ese espacio está en principio reservado para organizar actos o eventos. De hecho, allí se colocará esta Navidad uno de los primeros atractivos de la plaza: un abeto de 18 metros de altura y un peso aproximado de 1,5 toneladas, que estará iluminado con motivos navideños. A Roberto no le convence lo que se ve de momento, aunque admite que aún es pronto y tendrá que esperar a verlo terminado para saber si cambiará de opinión.

Israel está haciendo de guía para un par de amigos. Pasan por uno de los lados de la plaza y se acerca a enseñarles lo que las vallas dejan ver: "Lo venía comentando, falta un poco de vegetación en esta zona del centro". Se refiere al mismo punto que señalaba Roberto, en la parte norte del espacio. Cuestiona que, a pesar de que el proyecto en su totalidad va a tener unos 1.000 árboles nuevos según el Ayuntamiento, en este punto en concreto "falta habitabilidad". Por el contrario la cafetería le parece "muy necesaria" y que era algo que "demandaba" el lugar. También resalta positivamente las dos esculturas, de nuevo de corte moderno, que se encuentran en los extremos de la plaza, una enfrente de la otra. Son de un material metálico y simulan una especie de garabato. A Israel le causa curiosidad su significado, algo que, según la escultora de las mismas, Blanca Muñoz, se conocerá "muy pronto", una vez quede inaugurada la reforma.

Una de las dos esculturas y el nuevo diseño de farolas. / M.M.

La vuelta a la vida de la plaza, no obstante, es algo que celebran los madrileños y turistas preguntados. Todos quieren ver el resultado final y les parece que mejorará el aspecto de la zona. Charo, que vive en Callao, agradece que los viandantes puedan atravesar de nuevo el lugar. "Me gusta pasear a diario, ir a la Plaza de Oriente, al Templo de Debod y tengo ganas de que esté abierta ya", asegura. Algunos turistas que pasaban esta mañana por la plaza también han mostrado su alegría por el fin de las obras. Débora ha venido a pasar unos días a la capital y considera que "es muy interesante visitarlo, para todos los que venimos a la ciudad". Ione lamenta que no hayan podido ver acabada la reforma antes de irse de Madrid, pero celebra que la próxima vez que venga ya estará disponible: "Parece que va a ser un sitio en contacto con la naturaleza y para sentarse a tomarse algo, así que bien".

La nueva Plaza de España se estrenará en dos semanas, aunque quedarán detalles por perfilar, como el interior de la cafetería. Lo que sí estará disponible en principio es el paseo peatonal que conecta la Plaza de Oriente con los Jardines de Sabatini, el Templo de Debod, Campo del Moro, Madrid Río y que llegará hasta Casa de Campo. El recorrido entre Palacio Real y Parque del Oeste integrará para los viandantes los restos arqueológicos que aparecieron en las obras. También empezará a funcionar el túnel, de más de un kilómetro, que conecta el eje Bailén-Ferraz y que une el ya existente entre la calle Mayor y los Jardines de Sabatini con otro tramo que llega hasta la calle Ferraz, a la altura de Ventura Rodríguez. Además, dará acceso a la Cuesta de San Vicente, lo que permitirá la conexión con la M-30 y con la Gran Vía.