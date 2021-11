"Solo quería jugar al balonmano": la historia de la primera mujer en jugar en un equipo masculino de balonmano

Mireia Rodríguez es la mujer de moda en el balonmano español. Y es que esta catalana de 31 años ha hecho historia al ser la primera mujer que ha conseguido competir en un equipo masculino de balonmano y formar parte de la plantilla del Club Balonmano Albacete. El pasado sábado, no solamente llegó a debutar en el inicio de la Liga del conjunto manchego sino que también anotaba un gol. Su historia ha sido noticia en gran parte de la media nacional e incluso también en la prensa internacional.

"Estoy muy feliz (...) esto ha tenido muchísima repercursión y estoy asombrada, pero todo lo que sea sacar al balonmano en todos los ámbitos posibles es positivo. La historia ha salido en medios nacionales e internacionales. Aluciné cuando me dijeron que iba a venir gente de otros países. Yo solo quería jugar al balonmano", asegura Mireia en SER Deportivos.

"Hacer deporte es natural, no hay que dejar de hacerlo porque no tengamos salida. Todo esto pasará, nosotros tenemos que seguir creciendo como equipo", ha reivindicado.

Sus compañeros y el debut

Todo este revuelo no ha afectado al vestuario, si no todo lo contrario. "Tengo la gran suerte de tener el vestuario que tengo, que están con el cachondeo todos los días. Me gastan muchas bromas con esto de las cámaras", ha bromeado Mireia.

Respecto a su debut, la jugadora ha restado importancia al gol conseguido y ha celebrado la victoria del equipo. "Bueno, marcar un gol en balonmano... al final se marcan muchos. Fíjate que ni me paré a pensar en eso. Voy con el aliciente de intentar aportar todo lo que pueda: con un gol, con medio, con buenas defensas... Salió redondo porque era importante tener un buen inicio de competición", ha asegurado.