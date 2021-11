El PP enmienda los Presupuestos Generales por casi 400 millones de euros para A Coruña

Los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año entran en la recta final de las negociaciones. El PP de A Coruña ha hecho sus cuentas y ha presentado enmiendas por un montante de 389 millones de euros para la provincia. La petición de 200 millones de euros para la condonación de la deuda de la Autoridad Portuaria es la partida más cuantiosa de sus demandas al Gobierno.

Los populares denuncian que unos presupuestos de carácter extraordinario-por los fondos europeos previstos- deberían atender demandas históricas de la ciudad y área coruñesa. En materia de infraestructuras, citan la Avenida de Alfonso Molina, el Vial 18 y la ampliación del Puente da Pasaxe. En opinión de la diputada Tristana Moraleja las partidas consignadas son meras "pedreas".

Para proyectos que ya están en marcha como la regeneración de la Ría do Burgo solicitan 17 millones de euros porque entienden que la partida prevista por el Gobierno no es suficiente, para la estación intermodal otros 5 millones y para la Ciudad de las TIC, 4. El senador Miguel Lorenzo sostiene que a la alcaldesa de A Coruña,Inés Rey,le falta peso político porque no está presionando suficientemente para conseguir que se condone la deuda que arrastra el puerto.