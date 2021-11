El Juzgado desestima la demanda por acoso de Fito Ferreiro contra la TVG

El Juzgado de lo social número 3 de Santiago de Compostela ha desestimado la la demanda por acoso laboral presentada por Fito Ferreiro contra la CRTVG. El político socialista, cámara en la Televisión pública, acusaba a la empresa de atentar contra sus derechos fundamentales por su condición de homosexual, por su actividad política y su labor sindical.

La titular del juzgado considera que no se han aportado pruebas suficientes para acreditar la denuncia ni en cuanto a la discriminación por su condición sexual ni tampoco a nivel político. Reconoce que Ferreiro ha solicitado durante años su traslado a la delegación de A Coruña pero señala que no hay respuesta discriminatoria en este caso, porque la TVG ha explicado los motivos sobre falta de plaza y hay más trabajadores afectados por situaciones similares en la compañía. Aduce que no se ha probado de forma concreta y clara que haya habido discriminación por sesgo ideológico en su destino a noticias menos relevantes a él y a otros trabajadores. Señala que la comisión frente ao Acoso, no encontró motivos de discriminación de ningún tipo ante la denuncia del trabajador. Explica que en ese momento, no obstante, no había ningún representante sindical en la misma, pero señala que esta situación obedece a diferencias entre los sindicatos y la Televisión de Galicia independientes de este caso por la necesidad de revisión del protocolo de acoso que está sin actualizar.