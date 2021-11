El vivir en el pueblo permite alcanzar "la felicidad"

Desde el sector primario al de los servicios, muchas son las oportunidades en el mundo rural, es lo que se ha puesto de manifiesto en la segunda de las mesas redondas celebradas en el Foro de la España Vaciada que se ha celebrado en Jerez de los Caballeros.

Una mesa redonda conformada por Ángel Calle, cooperativista ecológico en el Valle del Jerte y gerente de EcoJerte; María Pía Sánchez, ganadera y presidenta de la Federación Española de la Dehesa; Victoria Bazaga, presidenta de la Federación Extremeña de Turismo Rural y Carlos Zahínos, veterinario y gerente de Cazaex Servicios Cinegéticos.

Lo primero que se ha puesto de manifiesto es que es más fácil ser “feliz” en el medio rural que en las ciudades, porque en el medio rural no sólo permite producir, sino que permite realizarte personalmente. Lo ha expuesto Ángel Calle hablando de la explotación y la quesería ecológicas que está creando unido a acciones culturales como el festival de ecopoesía del Valle del Jerte y también Pía Sánchez que ha dicho que “no puede ser el objetivo de nuestros jóvenes el ganar dinero para tener coches de lujo o yates, ese no puede ser el objetivo de la humanidad en el siglo XXI. Todo lo contrario, el objetivo de la humanidad debe ser la felicidad del individuo. Y esa se construye mucho mejor, como ha dicho Ángel (Calle), en el territorio rural, en los pueblos, en contacto con la naturaleza, en contacto con aquello que nos hace ser lo que somos, una parte más de la cadena. Por ello el único fin que tenemos es ser felices y eso es mucho más posible en el territorio rural”.

Desde el ámbito del turismo, Victoria Bazaga, ha puesto de manifiesto no sólo la excelencia de los establecimientos rurales de Extremadura, sino la calidez de los extremeños, “somos los que damos hospitalidad, que viene histórica” y ha destacado que “tenemos un turismo que no tiene más de 30 años” y ha permitido hacer “lo mejor que podíamos hacer” y por ello los visitantes al irse de la región suelen decir “dos cosas que me gustan mucho. Una: me ha encantado conoceros porque que gente más amable hay en Extremadura. Es importantísimo que se nos reconozca esa parte que no es conformista, sino que es amable y acogedora y otra: Volveré, porque es dificilísimo en un modelo de turismo que es el de tachar sitios”.

También se ha puesto de manifiesto la importancia de la actividad cinegética para el mantenimiento del ecosistema y Carlos Zahínos ha desechado la imagen que se tiene del cazador como “cazador furtivo” ya que ese tipo de cazador “es un delincuente del campo”. Se ha reivindicado la caza como un modelo de negocio sostenible ya que es a través de la gestión de los cotos como se “controla la población de aquellos animales que pueden ser dañinos para la agricultura” y se potencia y ayuda a otras especies cinegéticas “con la aportación de comida y de reducción de capturas” cuando lo necesitan, poniendo como ejemplo a las aves esteparias.

Zahínos también ha destacado como los primeros ecologistas “somos los cazadores” y aún respetando todas las opciones, según ha dicho, no entiende ese ecologismo “de bar” en el que sus activistas no realizan acciones efectivas en el medio rural.

Se ha abierto también el debate sobre el término de “España Vaciada” y la moderadora, Ángeles Caso, ha destacado que ha habido “mucho debate” sobre el término de los foros, pero que no es el de “España Vacía” sino que ha sido “vaciada” por los poderes públicos en régimenes anteriores y a la que se ha minusvalorado y degradado en muchas ocasiones.

En lo que han coincidido todos los intervinientes es en la crítica a la burocracia existente y a la elaboración de las leyes desde los despachos sin consultar a lo rural. En ese ámbito se ha hablado sobre las leyes sanitarias que complican la venta directa del productor a los establecimientos rurales cercanos. También las trabas para el inicio de negocios hoteleros o a los cazadores para el mantenimiento de los cotos. De ahí que se pida que haya “compra pública que impulse los mercados de cercanía” según destacaba Ángel Calle, o que la Ley de Venta Directa flexibilice de verdad el que los productos locales puedan ofrecerse a los habitantes locales pero también a los visitantes.

Un encuentro que pueden seguir en la web de la Cadena SER de Extremadura