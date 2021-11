Borja Jiménez evita valorar la situación del Extremadura

Borja Jiménez no ha querido entrar a valorar la extraña situación que se está viviendo en la previa del choque ante el Extremadura. Todo hace indicar que los de Almendralejo no se van a presentar al partido y por lo tanto se le daría el choque por ganado al Deportivo por 3-0. El rival, a día de hoy, no tiene previsto viajar de ninguna manera y sin alternativa a la vista, Riazor vivirá una jornada extraña este domingo, con solo un contendiente sobre el césped.

El técnico del Deportivo ha querido mostrar su respeto por la difícil situación que vive el vestuario rival, absteniéndose de realizar ninguna valoración. "Es una situacion dificil para ellos, nosotros estamos a 700 km" argumentó el míster para evitar entrar en el tema. El entrenador se ha mostrado firme en su voluntad de vivir con normalidad la previa del encuentro. "A las diez haremos sesión de video, estaremos concentrados y que nuestra gente esté allí. Puede ser un partido donde más que nunca necesitemos a la afición porque la semana ha sido extraña. No valoro lo que vaya a ocurrir. Mi único pensamiento está en jugar" afirmó Borja Jiménez mostrando su deseo de seguir la hoja de ruta habitual hasta el momento de saltar al césped. Un discurso de la normalidad que ha llevado al pie de la letra en los últimos días. "Ha sido una semana como otra cualquiera, sabiendo que había algo en el exterior que para todo el mundo era diferente" afirmó.

De no disputarse el choque, el parón no supondría un contratiempo para el técnico. "No creo que nos vaya a afectar a nivel de estado de forma" consideró haciéndose a la idea de que el domingo no habrá competición para los suyos.

La semana ha estado protagonizada por lo extradeportivo, con la polémica del Extremadura y la resolución del Juez de Competición dando a Unionistas el partido por perdido ante el DUX. Otro asunto donde el míster ha querido permanecer también al margen de cualquier valoración. "Estamos muy centrados en el día a día. Todo lo que externamente nos favorezca bienvenido sea. Entiendo a Dux y también entiendo la postura de Unionistas" zanjó.