Oltra responde a Catalá: "Las brujas no eligen su condición, los inquisidores sí"

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha contestado este viernes a las palabras de la secretaria general del PP en la Comunitat Valenciana, que calificó de "aquelarre feminista" el encuentro de este sábado entre Oltra, Yolanda Díaz, Ada Colau, Mónica García y Fatima Hamed, bajo el título "Otras políticas". La también líder de Compromís recuerda que las brujas "no eligen su condición, pero los inquisidores sí" y afirma que, si Catalá les está llamando brujas, lo son "a mucha honra". "Entre ser bruja y ser inquisidor, tengo muy claro cuál es mi bando", concluye la vicepresidenta.

Además, destaca que València se convertirá este sábado en el epicentro de cosas buenas, como el feminismo, frente a la corrupción que ocupaba todas las conversaciones sobre la ciudad cuando gobernaba el PP.

"Mucho orgullo de ser feminista"

Oltra subraya que no habla de temas que no se tratan en el pleno del Consell en esta rueda de prensa, pero, ante las palabras de Catalá, ha declarado sentir "mucho orgullo de ser feminista" y "de formar parte de este grupo de seis mujeres feministas". "Si con aquelarre nos quiere calificar como brujas, también muy orgullosa. Tengo que recordar que las brujas no eligen su condición, los inquisidores sí".

En esta línea, Oltra destaca que València, ciudad donde se celebra el acto, "se está convirtiendo en epicentro donde pasan muchas cosas buenas no como antes, cuando gobernaba el PP que saqueaban las arcas públicas y eran protagonistas por la corrupción del PP", mientras que ahora "pasan cosas buenas", como la designación de la ciudad como ser designada sede de los Gay Games en 2026.

La Generalitat enviará a la UE toda la documentación requerida

Oltra también ha confirmado que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ya ha enviado a la Conselleria de Políticas Inclusivas un documento pidiéndole documentación sobre la situación de las víctimas de abusos sexuales en los centros de menores valencianos, a instancias del Partido Popular.

La vicepresidenta insiste en que enviarán "toda la documentación requerida" y enseñarán, si es necesario, cómo ha cambiado la atención a los menores vulnerables en los últimos seis años. Los representantes de la Unión Europea tienen -insiste Oltra- "todas las puertas abiertas" para comprobar las mejoras que un informe de la ONG Save the Children avaló en 2020.