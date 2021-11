Mónica Oltra reunirá en Valencia a Yolanda Díaz, Ada Colau y Mónica García en un acto sin Podemos

La plataforma que Yolanda Díaz aspira a construir de cara a las Elecciones Generales aún tendrá que esperar. Pero, mientras tanto, las mujeres que encabezan los espacios de izquierdas van mostrando afinidades. Y una de las impulsoras de estos diálogos es la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Mónica Oltra reunirá en su tierra a tres de las mujeres más influyentes de la política progresista: la vicepresidenta segunda del Gobierno; Yolanda Díaz, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau; y la dirigente de Mas Madrid y jefa de la oposición en la Asamblea madrileña, Mónica García. El encuentro se celebrará el próximo sábado 13 de noviembre, como ha adelantado El Periódico de España y confirman a La SER fuentes del espacio confederal de Unidas Podemos.

La reunión no supone, en ningún caso, el lanzamiento de la plataforma que Díaz quiere formar con el apoyo, precisamente, de Colau y que está a la espera de sumar nuevos aliados. Tanto desde el entorno de la vicepresidenta como del de la alcaldesa desvinculan “totalmente” su presencia en Valencia del futuro movimiento que pretende aunar al espacio progresista y lo definen simplemente como un acto de “lideresas de izquierdas” para compartir “propuestas” y “horizonte”. De hecho, Díaz, en plena negociación de la reforma laboral, sigue aplazando la decisión de presentarse como candidata a las elecciones.

Al encuentro, en el que destaca la presencia también Mónica García como representante de la otra gran formación a la izquierda del PSOE, acudirá también Fátima Hamed Hossain, portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta. No lo hará, previsiblemente, ninguna dirigente de Podemos, Díaz solo milita en el PCE, a pesar de la apuesta del partido por la feminización de sus estructuras con Ione Belarra como secretaria general. Una falta de invitación a la que restan importancia en la formación morada reiterando que el encuentro no tiene que ver con el ‘frente amplio’ que pretenden construir.

Una plataforma a la espera de definirse

Yolanda Diaz no desvela aún su futuro. La vicepresidenta, que las últimas semanas ha protagonizado titulares durante la crisis de Gobierno por la derogación de la Reforma Laboral, sigue marcando los tiempos. Ya en septiembre, en una entrevista en La SER hizo un llamamiento a modo de advertencia: “Estoy rodeada de egos. Si hay ruido es probable que me vaya” remarcó la dirigente gallega. Y desde entonces, poco ha cambiado. Su idea sigue siendo crear un proyecto que no vaya “de nombres”, sino que esté protagonizado por la sociedad civil, con la que tiene previsto entrar en contacto con una ruta por el país.

Diaz llama a no centrarse en la “suma” de partidos, mientras en Podemos ponen el acento en la importancia de la política como tal. De hecho, la conclusión de su ‘Universidad de Otoño’ fue que la “tarea más importante” es fortalecer el proyecto político. Otros actores como Izquierda Unida o los ‘Comunes’ empujan cada vez mas decididamente en la línea de Díaz mientras el otro actor en discordia, Iñigo Errejón, Más País, aplaza el debate limitándose a asegurar que Más País tiene su propio camino y que esa es una decisión que tendrán que tomar en el futuro.