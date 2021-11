Cristina Paredero nos citó una mañana en la sede de Plena Inclusión España, una de las muchas organizaciones con las que colabora. Nos abrió las puertas de la oficina de General Perón 32 y también las de su alma. Hacía unas semanas que había recogido el Premio Nacional de Juventud 2021 en la modalidad de Derechos Humanos por su lucha contra las esterilizaciones forzadas a personas con discapacidad.

Paredero consiguió hace un año, gracias al apoyo de la Fundación CERMI Mujeres y Plena Inclusión España, que este tipo de esterilizaciones fueran prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico. Nos lo contó así:

Cristina sufrió abusos verbales por parte de padres, compañeros y profesores. Nos comentaba que en su infancia y adolescencia siempre había oído eso de "tú no eres capaz" y "tú no sirves". Todo cambió cuando recibió el diagnóstico de Asperger con 18 años. A partir de entonces, fue armando las piezas del puzle de su vida y fue entendiendo su circunstancia. Poco a poco fue saliendo del pozo y conoció a una persona de la que se enamoró. Pero la historia volvió a dar un giro:

Años más tarde, cuando comenzó a trabajar con la Fundación CERMI Mujeres y con Plena Inclusión España se dio cuenta de hasta qué punto había sido manipulada por sus padres para tomar la decisión de acceder a postrarse en una mesa de operaciones para ser esterilizada. Y en esa toma de conciencia también tuvo mucho que ver su actual pareja:

Cristina nos decía que su caso no tiene ya solución, pero que lo que quiere es que su vivencia sirva para "salvar a otras mujeres". A ella, esta lucha le ha salido cara. Se ha visto empujada a romper con su familia y lamenta no haber tenido ni siquiera la opción de decidir si ser madre o no:

Terminamos la charla con Cristina hablando de su futuro, de cómo se ve profesionalmente dentro de unos cuantos años. Y en ese momento sale a relucir un nombre, el de Ana Peláez:

Ana Peláez como referente

Cristina confiesa que admira a una de las vicepresidentas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas. Ana Peláez es también vicepresidenta de CERMI Mujeres. llamamos en directo a Ana Peláez y se emociona al escuchar el testimonio de Cristina Paredero. "Gracias por haberme dado la oportunidad de escuchar a Cristina", nos dice. "Me doy cuenta del precio tan alto que tuvo que pagar por hacer valer su derecho de tomar sus propias decisiones. Ha tenido que renunciar a sus padres y sus hermanas." Y sigue, "soy yo la que veo en ella el reflejo de lo que tengo que hacer para mejorar cada día y para intensificar el esfuerzo en pro de los derechos de la niñas con discapacidad que tendrían que ser reparadas como víctimas". Y nos dice que ella cuando era joven no tuvo referentes a los que aferrarse. Por suerte hoy sí los hay.