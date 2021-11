"Me drogaron y no me acordaba de nada": víctimas de la sumisión química piden protocolos para atenderlas

Grupos feministas han reivindicado hoy en la plaza de Ópera, en Madrid capital, la sumisión química, es decir, el uso de drogas que anulan la conciencia de las víctimas para poder violarlas: piden protocolos policiales y sanitarios para atender a las víctimas

Marta y María (nombres ficticios) tenían 18 años cuando salieron por primera vez a un pub de Madrid, en un momento de la noche su grupo de amigas fue al baño y se dio cuenta de que María había desaparecido. "No la encontrábamos y apareció borracha, ni si quiera había bebido", denuncia Marta, quien afirma que a su amiga se le habían borrado los recuerdos de aquel momento. "No pudimos saber qué le había pasado porque no se acordaba de nada".

En lo que llevamos de año se han producido 871 delitos sexuales en Madrid capital, sólo en el mes de octubre se produjeron 111. En un una cuarta parte de los delitos sexuales, las víctimas refieren no acordarse de nada de lo ocurrido o tener diferentes lagunas. En la mayoría de estos casos se registran sustancias químicas que disminuyen la capacidad de consentir cualquier acto de carácter sexual. "Sentimiento de culpabilidad, de haber bebido de más", lamentan algunas víctimas. Y es que es el caso de muchas de las víctimas que han sufrido este tipo de violencia porque al no saber que han sido drogadas, tienden a pensar que la culpa está en su consumo del alcohol.

Las víctimas llegaban a pensar que podía haber sido un efecto del alcohol, incluso siendo conscientes de que no habían bebido mucho. "En ese momento éramos muy pequeñas, pensábamos que el alcohol era malo, pero al tiempo nos dimos cuenta que por una copa no puedes acabar así", añade Marta.

En Hora 14 Madrid hemos hablado con la doctora Gabriela Peña, médica de urgencias en el Hospital Infanta Leonor y vocal de la comisión de violencia de el hospital. Ella ha reivindicado que apenas existen estadísticas sobre este tipo de violencia sexual y nos contaba que, quizás porque "la sumisión más antigua es la del alcohol y ni si quiera se nos pasa por la cabeza", por lo que no hace falta pensar en sustancias de diseño. Asimismo, la doctora Peña ha querido hacer hincapié en que una de las tramas más complicadas es, precisamente, que en este tipo de delitos viene implícita una culpa errónea, y una sensación de responsabilidad (también errónea) que demora la petición de ayuda por parte de la víctima.

Además, Más Madrid ha presentado una iniciativa que va a llevar a pleno en el Ayuntamiento de Madrid, para preguntar qué medidas preventivas, tanto en materia de inspección como de control se están llevando a cabo cuando las víctimas de violaciones presentan este tipo de sustancias en su cuerpo.