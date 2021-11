No miren nuestras copas, vigilen a quienes nos drogan #DenunciaTuBar

Cada vez son más las mujeres que denuncian haber sido drogadas, y agredidas sexualmente, en bares mientras salían de fiesta. Una campaña en Bélgica, #BalanceTonBar, ha provocado una oleada de testimonios en redes sociales de ese país y de Francia. En ambos países se han organizado manifestaciones y protestas por el aumento de violaciones en bares o locales nocturnos. El movimiento ha llegado a España y bajo la etiqueta #DenunciaTuBar está recogiendo también los testimonios de víctimas en nuestro país.

No sabemos si hay más casos o se denuncian más

Hablamos con la psicóloga experta en violencia sexual, Núria Iturbe, que ha participado en varios estudios sobre el tema que no tiene claro si "esto es nuevo o si se está contando más y con mayor claridad y nos parece más crudo", pero los datos que tienen confirman que hay más denuncias. El informe de la Fiscalía de Madrid de 2019 muestra que en dos años aumentaron de un 14 a un 35% las denuncias de agresión sexual por sumisión química.

Sentimiento de culpa y vergüenza de las víctimas

Las víctimas coinciden en la experiencia, desde que de repente pierden la conciencia, o el control de su cuerpo, hasta el "maltrato" sanitario y policial cuando quieren denunciarlo; porque todo el mundo cree que estaban bajo efectos del alcohol. Y eso hace que se sientan culpabilizadas. Nuria Iturbe, que trabaja en Intress, entidad que trabaja con víctimas y agresores sexuales, destaca un mensaje al respecto: "Tenemos que cambiar el foco, a todas las niñas recibimos el mensaje de que vigiláramos nuestra bebida, pero todos los niños no recibieron el mensaje de que no pusieran droga en la bebida de las niñas. De algún modo todos debemos ser conscientes de que el foco está en quien decide agredir sexualmente a alguien que no tiene capacidad de consentir, haya decidido ella tomar alcohol u otra sustancia o se la hayan puesto. La cuestión es que en el momento de la agresión no estaba en condiciones de consentir y no digamos de ser parte activa y disfrutar de la relación"

Afectados por los microcréditos, atrapados en la usura

Antonio tiene 24 años, pero ya arrastra una deuda acumulada de miles de euros por culpa de los microcréditos. Hace dos años, por culpa de su adicción al juego, recurrió a esos préstamos de cantidades inferiores a 200 euros para seguir jugando. Claro que en la letra pequeña de esos microcréditos se puede leer que los intereses, el TAE anual de uno de sus créditos era del 700%. Miguel Linares, abogado de Linares Abogados y Experto en regulación de entidades financieras, admite que estas empresas saben encontrar el marco adecuado para escapar de la mayor parte de la regulación financiera. "Como la concesión de crédito en España es libre, hay entidades que pueden hacerlo a través de una S.L. (...) por ejemplo en la Ley de Crédito al Consumo, que aplica tanto a las entidades financieras como a las sociedades limitadas que no tienen autorización, hay una excepción que dice que por debajo de 200€ no se aplica esta regulación. Entonces estas empresas se dedican a dar créditos por debajo de esa cantidad que en realidad acaban siendo los más abusivos." El abogado admite haber tenido casos con un TAE del 4.000 o 5.000% y denuncia que estas empresas hacen estudios de qué zonas y qué grupos son más vulnerables para ofertar sus servicios. Una de las soluciones que propone sería precisamente eliminar ese umbral por debajo de los 200€ que escapa del control financiero. Se benefician de algunos vacíos legales. Como el que establece que por debajo de los 200 euros se pueden conceder créditos sin la supervisión de la ley reguladora del crédito en España.