La extraña desaparición de la placa de homenaje a Clara Campoamor

La figura de Clara Campoamor ha sido una de las más importantes en la historia reciente de la democracia española. La política, que luchó durante toda su vida por los derechos de la mujer y el sufragio femenino, fue homenajeada en el año 1981 con una placa en el edificio donde residió y tuvo su despacho de abogados. Sin embargo, esa placa desapareció sin que haya sido restituida.

El número 10 de la calle Santa Ana en Madrid se ha quedado desde entonces sin el homenaje a Campoamor sin que nadie sepa dónde se encuentra. La presidenta de la comunidad de vecinos, Alicia González, hace memoria y recuerda que hicieron como unos cuatro años atrás unas obras de rehabilitación muy complicadas en la fachada del inmueble y entonces podría haberse extraviado. Y deja claro que les gustaría recuperarla si el Ayuntamiento de Madrid les trae otra placa.

Imagen de la fachada de calle de Santa Ana número 10, donde hasta hace cuatro años se ubicaba la placa homenaje a Clara Campoamor / Elena Jiménez

Sin embargo, la desaparición de la placa viene de más lejos. En las imágenes que recoge la aplicación de Google, Street View, se puede ver que en las primeras instantáneas de las que tiene registro, en el año 2008, el número 10 de esta plaza no tiene ya la placa entre los dos balcones del primer piso donde se puso. María Martínez fue vecina de este edificio. Compró el tercero izquierda en el año 1992 y asegura que no recuerda "ninguna placa de Clara Campoamor porque si la hubiese habido hubiera reforzado más mis ganas de comprar ese piso y vivir ahí" y es que esta mujer reconoce que "porque es un personaje fantástico por toda su historia y todo lo que hizo y lo que representó en su momento y después. Si hubiese habido una placa de Clara Campoamor no se me olvida", concluye.

No, pero trataré de averiguarlo. — Begoña Villacís (@begonavillacis) November 20, 2021

La delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda (Ciudadanos), ha asegurado en Hoy por Hoy Madrid que desde el Consistorio desconocen el paradero de la placa. "La verdad es que no sabemos nada. Lo que sí sé es que la placa debe reponerse. Cualquier otra discusión sobra. Todos reconocemos la importancia de esta figura y hay que reponerla", ha dicho. De hecho, desde el Gobierno local, la propia vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha asegurado que tratará de "averiguarlo".

En aquella placa que se colocó en el año 81, cuando se cumplían 50 años de la aprobación del voto femenino ponía "Aquí vivió Clara Campoamor ardiente defensora del voto y de los derechos de las mujeres en la II República". Hoy solo queda en esa fachada una placa que dice "Asegurada de incendios".