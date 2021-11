Battlefield 2042, una apuesta por la guerra futurista pero también clásica

Noviembre sigue siendo el mes del año con mayor acumulación de gandes lanzamientos en el mundo de los videojuegos. Hace unos días le tocó el turno a Battlefield 2042 (PS5/PS4, Xbox Series/ One y PC), la apuesta de EA por los juegos de disparos en primera persona, esta vez con ambientación en un futuro cercano como indica su nombre. La franquicia sigue apostando por las batallas a escala gigantesca, un arma de doble filo en función de los gustos de los jugadores. Esta nueva entrega prescinde del modo campaña y se basa en tres pilares online: batallas multijugador, el modo personalizado Portal y el Battle Royale Hazard Zone.

El contexto narrativo nos mete en la piel de soldados apátridas, los especialistas, que han perdido sus orígenes tras el colapso de muchos países por la escasez de recursos y el violento cambio climático, con EEUU y Rusia al borde de la guerra abierta. Estos especialistas cuentan con equipamiento propio como la construcción de parapetos, un radar o un gancho para alcanzar lugares lejanos, pero no están condicionados en el uso de armas como lo estaban la santiguas clases de soldados; con ellos podemos utilizar cualquier arma de la que dispongamos, dotándolos de mayor libertad. Y si hablamos de armas, encontramos variantes futuristas de fusiles contemporáneos como el AK o el M16, tanto en categorías de asalto, como subfusiles, escopetas o rifles de francotirador. Se ha incluído un buen añadido como es la posibilidad de editar sus componentes (cañones, miras) en tiempo real para cambiar su configuración en función de las necesidades del enfrentamiento concreto.

Los modos de batalla multijugador como Conquista presentan ahora hasta a 128 jugadores (PS5, XBOX Series y PC) en conflictos masivos también en tamaño, con mapas divididos en varios sectores. Este tamaño hace que nos sintamos muy pequeños respecto al contexto general, un punto realista pero que en ocasiones puede derivar en que nuestros logros y bajas no tengan mucho reflejo en la deriva de la batalla, y que también suponen grandes desplazamientos en vehículos o momentos sin enfrentamientos con los rivales. Los mapas nos llevan a entornos desérticos o a ciudades recién evacuadas, cuyo diseño contribuye a contarnos la decadente historia de fondo. Y sí, vovemos a tener una generosa destrucción de entornos (probalemente el mejor punto de esta saga) con el sistema Levolution y el motor gráfico Frostbite, de forma que veremos caer torres y antenas gigantescas sobre el campo de batalla. Asimismo sufriremos eventos dinámicos como tormentas de arena o tornados que nos arrastrarán hasta otros lugares del mapa incluso si vamos en vehículo.

El modo Portal es una gran apuesta por la creatividad y colaboración de la comunidad. Podemos generar partidas con reglas personalizadas con un buen editor en el que acotar el entorno, las armas a utilizar y otros condicionantes. Y a esto se añade la remasterización de seis mapas clásicos de entregas anteriores de Battlefield, de forma que en ellos podemos poner sobre el campo de batalla a soldados de todas las épocas. Se pueden dar eventos muy curiosos, como pequeñas escuadras de soldados contemporáneos o futuristas luchando contra completos ejércitos de tropas de la II Guerra Mundial, por ejemplo. Aquí la imaginación y la búsqueda del equilibrio serán clave a largo plazo, pero podemos estar ante un modo casi infinito plagado de posibilidades.

Y la tercera pata de este Battlefield 2042 es el battle royale Hazard Zone. Hasta 32 jugadores (PS5, Xbox Series y PC) luchan divididos en escuadras de cuatro soldados cada uno con un especialista diferente. Su objetivo es recuperar una serie de discos duros de datos repartidos por el mapa a bordo de satélites caídos del cielo y estrellados en lugares diversos donde se concentran los combates porque también están escoltados por soldados de la IA. Disponemos de una primera extracción para salir de la partida con el botín que hayamos acumulado hasta la mitad del juego, pero si aguantamos podremos tener acceso a las recompensas más valiosas y a la victoria siendo el último equipo que abandonde la zona de peligro. De esta forma podremos ir acumulando créditos para comprar armas y ventajas de cara a las siguientes partidas. Al contrario que el resto del juego (y el resto de battle royale del mercado, muchos gratuitos y con mayor número de jugadores por partida) la escala es algo más pequeña y los tiroteos están aquí más concentrados.

Más actualidad

Esta semana también hemos podido probar Grand Theft Auto The Trilogy- The Definitive Edition, el compendio remasterizado (no remake) de GTA III, Vice City y San Andreas (uno de los mejores juegos de todos los tiempos) para PS5/PS4, Switch, Xbox Series/One y PC. Se cumplen 20 años del lanzamiento de la tercera parte de la saga, importantísima porque supuso el salto de las dos a las tres dimensiones y libertad de acción sin precedentes. Los tres títulos cuentan con gráficos mejorados y se ha pulido su jugabilidad con selectores circulares estilo GTA V. Desde el principio se nota la mejora de resolución en las texturas de personajes o vehículos, así como la iluminación. También se ha mejorado el sistema de disparos y el reinicio de misiones, que ahora es más inmediato para evitar tener que ir al hospital si morimos.

Pero estas remasterizaciones no están exentas de errores; en algunos casos hay problemas con la lluvia (no moja todos los objetos por igual y su densidad impide parte de la visión) o con los modelados de algunos personajes (a los que se ha ‘inflado’ para redondear sus bordes), sobre todo en GTA III y San Andreas. El estudio desarrollador ya ha comenzado a introducir parches para arreglarlos, porque algunos modders ya se habían adelantado en la versión para PC. En cualquier caso se trata de tres obras maestras que nos trasladan a las películas de gángsters en ciudades enormes como Nueva York, Miami o Los Ángeles.

Estos días también hemos disfrutado con Blue Reflection Second Light (PS4, Switch y PC), la segunda parte del juego de rol japonés Blue Reflection. Vuelve a manejar un interesante concepto híbrido entre combates, exploración y citas amorosas para su grupo de chicas protagonista. Todas ellas han perdido la memoria y se encuentran en un instituto flotante; a medida que avancemos en la aventura iremos recuperando fragmentos de recuerdos y conociéndolas un poco más. El juego tiene su componente de búsqueda de recursos para hacer recetas o reconstruir a la academia a nuestro gusto, pero sobre todo vamos a combatir contra las malignas criaturas de Heartscape para ir adquiriendo nuevos poderes ataviadas con uniforme de batalla. Se trata de una historia con muchas conversaciones, y en este punto es importante destacar que el juego cuenta con voces en japonés y textos en inglés, un punto a tener en cuenta para ciertos jugadores. Sobre todos estos detalles hemos conversado con César Boquera, jefe de producto de Blue Reflection Second Light de Koch Media para España. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.