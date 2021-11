El vídeo que ha provocado críticas a Almeida por no acudir al entierro de Almudena Grandes

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a ser el protagonista de la jornada tras un vídeo viral en el que aparece saltando encima de unas plataformas de piedra, colocadas sobre un riachuelo en el Parque de La Gavia. Sin embargo, la estampa ha provocado críticas contra él, al coincidir con el funeral de la escritora recientemente fallecida Almudena Grandes.

Almeida, que ha recibido críticas en redes sociales todo el fin de semana por no mostrar condolencias en sus perfiles, ha vuelto a provocar el enfado de varios usuarios.

El alcalde, que visitaba el parque de La Gavia para su inauguración, comenzaba la atención a los medios alrededor de las 10:30 de la mañana, mientras que el entierro de la escritora estaba fijado a las 11, es decir, prácticamente a la misma hora.

"Una madrileña ilustre, valorada internacionalmente, ha sido hoy enterrada sin un sólo mensaje del alcalde de su ciudad o de la presidenta de su Comunidad. Quizás nunca la leyeron, ¿o sí? Un pueblo que no cuida su cultura está destinado a desaparecer", comentaba una usuaria ante el mesnsaje de otro internauta que se preguntaba si el alcalde de la capital había asistido al funeral de Grandes.

"Se ha ido Almudena Grandes y este es el alcalde de la ciudad de Madrid. Ni un gesto, ni un detalle, qué poca clase Almeida. Compostura, saber estar, elegancia: ¿dónde estáis?", comentaba otro usuario de Twitter, que hacía referencia directamente al vídeo en su perfil.

Almeida responde a las críticas: "La duda ofende"

El alcalde de Madrid, que no hizo declaración alguna tras el fallecimiento de Almudena Grandes, sí ha expresado sus condolencias a lo largo de la mañana. "Quiero mostrar mis condolencias. La duda ofende. Respecto de todos aquellos que dicen que por qué no he dicho nada, digo que mis condolencias y cariño especialmente a Luis García Montero y a todos los familiares", ha asegurado en la inaguruación del parque de La Gavia.

Pero además de expresar las condolencias por el fallecimiento de la escritora —dos días después de su muerte— el alcalde, ha acusado a las formaciones de izquierda de querer sacar "rédito político de una muerte" así como de utilizar el fallecimiento para hacer política.

Sin embargo, las redes han sido muy críticas con el alcalde de la capital por su actitud durante el fin de semana, así como por su ausencia durante el funeral de la escritora.