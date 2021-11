Acuerdo en la Comunidad pero bronca en el Ayuntamiento: Almeida acusa a Ortega Smith de "secuestrar Madrid"

El mismo día que Isabel Díaz Ayuso ha cerrado un acuerdo en materia de presupuestos con su socio de gobierno, Vox, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acusó al portavoz del Grupo Municipal Vox, Javier Ortega Smith, de estar haciendo "un ejercicio de matonismo político en el cual está secuestrando a todos los ciudadanos de Madrid en aras de su interés personal y particular”.

El contraste entre la relación de los populares y la ultraderecha en la Comunidad y en el Ayuntamiento se ha evidenciado este martes. Ayuso y Monasterio han cerrado el pacto presupuestario que incluye una auditoría sobre los centros de menores no acompañados. Mientras, el alcalde Almeida se enzarzó con Ortega Smith en el pleno del Ayuntamiento, después de que éste les dijera que no contasen con ellos para la aprobación de los presupuestos.

Sin embargo, Almeida sí celebró la posición que ha tenido Vox en la Comunidad de Madrid, “haciendo un ejercicio de responsabilidad, porque el año que viene es decisivo en la recuperación económica”, recordando que PP y Vox “se han tenido que sentar a negociar” para llegar a algunos acuerdos.

A este respecto, el alcalde no entendió “qué problema tiene en sentarse a negociar los presupuestos” y lamentó que Ortega Smith diga en el Congreso que “los nacionalistas chantajean, que nos hacen a todos rehenes de sus votos”, cuando “lo que está haciendo con sus cuatro votos en el Ayuntamiento, negándose a sentarse con el equipo de Gobierno, es un ejercicio de matonismo político en el cual lo único que busca es su propio interés particular”.

Además, se preguntó si “hay algún madrileño, y en especial aquellos que lo que queremos es un cambio en esta ciudad, que entienda que por una decisión personal suya no se quiera ni siquiera sentar a negociar los presupuestos”.

Almeida criticó que Ortega Smith diga que el Gobierno municipal “ha traicionado sus compromisos, que él no puede apoyarlo, que él no puede ser cómplice”. En este sentido, el alcalde lamentó que el portavoz de Vox “sea capaz de decirle a los madrileños que este Gobierno es la continuidad de Gobierno de Carmena o que este es un Gobierno comunista”.

Por tanto, le pidió “que recapacite, que piense en los madrileños y que no pasa nada por sentarse a negociar”. “No le digo que haga como Monasterio y tenga la capacidad de llegar a un acuerdo, le digo sencillamente que se siente a negociar los presupuestos y si no lo hace que asuma las consecuencias y le diga a los madrileños por qué no se sienta a negociar”, apostilló.

Respecto al resto de grupos municipales, recordó que PSOE y Más Madrid “han dicho abiertamente que no van a apoyar estos presupuestos, por lo que “si la portavoz municipal socialista, Mar Espinar, dice que yo suplico a Vox, yo no les suplico, pero lo que tengo claro es que jamás estaría en un partido que le suplica a Bildu, ERC o Junts”.

En cuanto al Grupo Mixto, recordó que han dicho que las ordenanzas fiscales no las ven y, “para mí, las ordenanzas fiscales son una línea roja” porque “es fundamental seguir ahorrando impuestos. Por tanto, “la próxima vez que Ortega Smith hable de bajar los presupuestos, que explique a los madrileños por qué no ha querido sentarse a negociar para rebajar 60 millones de euros”.

"Ni secuestre ni chantajee esta ciudad"

Ante esta situación el alcalde de Madrid exigió al Grupo Municipal Vox y a su portavoz que “ni secuestre ni chantajee esta ciudad”, porque “tiene cuatro votos que son importantes, pero que esos cuatro votos no pueden ser lo mismo que hace el nacionalismo en el Gobierno de la nación”.

En este sentido, añadió que “los madrileños merecen que Ortega Smith se siente, que le pagan para que se siente, que los 125.000 que le votaron lo hicieron para que influyera en esta ciudad y no para que en un ejercicio de matonismo político decida que en función del interés de Vox aquí no se va a sentar a negociar”.

Almeida comentó que si Ortega Smith no se quiere sentar a negociar y “dado que con el resto de grupo las diferencias son sustanciales, es obvio que avoca a una prórroga de los presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid, que pone en serio peligro y en serias dificultades la gestión para el año que viene”.

Se mantiene abierto a negociar

A pesar de los continuos ataques, Almeida afirmó que “sigo teniendo la mano tendida y le sigo invitando a que se siente” porque “tenemos un problema y es que sus cuatro votos sirven única y exclusivamente para paralizar la ciudad de Madrid y para no permitir que los presupuestos de 2022, que son decisivos para esta ciudad y para salir adelante, a él le es indiferente porque le interesa más una cuestión personal que política”.

Almeida señaló que “pese a la conducta de Ortega Smith, este alcalde no piensa en sí mismo ni piensa en los intereses del PP, sino que piensa en los intereses de los madrileños.

Por ello, incidió en que Vox se siente a negociar. “No le exijo que lleguemos a un acuerdo, le exijo que se siente a negociar por todos los madrileños. Lo que no voy a hacer es confundir el plano personal con el político, porque busco el mejor bien de los madrileños”.

"Lleva dos meses descalificándome, insultándome e incluso imputándome delitos”

Preguntado por el interés personal del que hablaba, el alcalde denunció que Ortega Smith “lleva dos meses descalificándome, insultándome e incluso imputándome delitos”. Por ello, añadió, “para un jurista como Ortega Smith, no debería ser desconocido que la imputación de un delito a una persona, sin ser cierta, a su vez también puede ser constitutivo de un delito”.

Almeida aseguró que “no voy a entrar en esa rueda”, pero “me limito a constatar que desde hace dos o tres meses lo que ha hecho es insultarme, descalificarme e imputarme delitos en público”. “Desconozco la razón, aunque dice que he sido yo el creador del Grupo Mixto”.

“No sé si está mezclando lo personal con lo político, pero en los últimos meses hay una serie de descalificaciones e insultos personales que transcienden más allá de lo político, que incluso está contaminando cuál debería ser su posición de por lo menos sentarse a negociar”, concluyó el alcalde.