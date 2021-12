El juzgado declara el concurso de acreedores para Alu Ibérica

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña ha declarado la entrada de Alu Ibérica, la antigua Alcoa de A Coruña, en concurso voluntario de acreedores al considerar que ha acreditado su estado de insolvencia. Da un plazo de cinco días al administrador judicial y al concursal para poner en marcha el proceso de liquidación de la sociedad. Contra el auto cabe presentar recurso.

Una decisión del juzgado que viene a revalidar la autorización de suspensión de pagos de la compañía avalada por la Audiencia Nacional y que conocemos en la misma mañana en la que el Vicepresidente de la Xunta de Galicia Francisco Conde volvía a responsabilizar al gobierno central del callejón sin salida en que se sitúa la factoría. Critica que no haya regulado el precio de la energía para grandes consumidores que pueda hacer estas industrias competitivas. Si esa cuestión no está solucionada, dice, es muy difícil encontrar un comprador.

La Xunta está elaborando ya el folleto para la venta de Alui Ibérica según fuentes sindicales que señalan, no obstante, que no han tenido acceso a su contenido. El comité de empresa acusa a las administraciones de inacción ante las maniobras de Alcoa y ha pedido la dimisión de la Ministra de industria y la de transición energética si no convocan la mesa de futuro con novedades. Piden la intervención pública de la factoría.