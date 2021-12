¿Sospechas que en tu comunidad se ejerce la prostitución? aquí las pautas a seguir para denunciar

¿Te has planteado alguna vez colaborar para "poner tu grano de arena" en la lucha contra la prostitución y la trata humana? Las Fuerzas de Seguridad del Estado, han reforzado sus equipos especializados en toda España para combatir este delito, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional. Un delito que como en la violencia de género, la colaboración ciudadana es vital para liberar a las víctimas, en su mayoría, mujeres explotadas laboral y sexualmente que se ven forzadas a ejercer la prostitución, viviendo presas de organizaciones criminales.

Hemos compartido una jornada en Ciudad Real con responsables de estos grupos en el ámbito de la Policía Nacional para conocer cómo actúan y qué pautas debemos seguir para aportar información en estos casos. Saludamos al inspector Alberto Maján López, Jefe del Grupo Operativo contra la trata de personas de la Brigada provincial de extranjería ý el inspector jefe Juan Manuel Collado Muñoz, Jefe de la Brigada Provincial de Extranjería.

El inspector jefe Juan Manuel Collado y el inspector Alberto Maján nos han ofrecido orientaciones para colaborar con las Fuerzas de Seguridad en los delitos contra la trata de personas / Cadena SER

Nos desvelan que una inspección rutinaria y la colaboración de una víctima llevó a destapar en Ciudad Real hace un mes una organización criminal de trata humana con ramificaciones en Granada y Valdepeñas. Detrás, la cruda realidad, mujeres vulnerables que habían sido engañadas desde sus países de origen, Colombia y que eran obligadas a ejercer la prostitución, en este caso en pisos de alquiler camuflados, siendo obligadas incluso a tomar sustancias estupefacientes.

Reconoce que gran parte de las averiguaciones son producto de las visitas a clubes de alterne y al trabajo policial porque las víctimas son muy reacias, sin embargo, como fue el caso su testimonio el testimonio es un paso clave hacia la liberación.

Mujeres que pueden acudir a un amigo del entorno o una ONG y en el caso de que depositen su confianza en la Policía se les garantiza el anonimato total, la confidencialidad y son consideradas como testigos protegidos.

Imagen de archivo de la operación conjunta entre Guardia Civil y Policia Nacional, que destapó un piso donde se ejercía la prostitución en Valdepeñas / Guardia Civil

El acompañamiento a las víctimas cuando denuncian

El Jefe de la Brigada Provincial de Extranjería, Juan Manuel Collado Muñoz reitera que desde el minuto uno, cuando se deciden a denunciar, no se las deja solas. Si ese es su deseo, abandonar la actividad, les ponen en contacto con ONGS y se les garantiza el permiso de residencia dada la situación de excepcionalidad que presentan incluso la vuelta a sus países de origen, si lo solicitan.

Es muy difícil, reiteran, pero la colaboración es vital para terminar con la explotación sexual que les lleva a estar sometidas, a no poder siquiera salir a la calle ni disponer del dinero que obtienen, requisado por la organización , en un alto porcentaje, más de un 50%, concretan.

Los representantes policiales advierten a los usuarios de la prostitución, que deben ser conscientes que el dinero que aportan por los servicios prestados, no es para ellas, se les interviene por lo que añaden... no les están haciendo ningún favor, son historias que dan auténtico terror, reflexiona el inspector Maján.

Imagen de archivo de la operación Malus Somnia-Meso / Guardia Civil

El 900 10 50 90, línea gratuita para denunciar delitos contra la trata

Recordemos que Ciudad Real y Castilla La Mancha es una de las regiones de España con más clubes de alterne, históricamente, aunque con la pandemia, la actividad se ha trasladado a pisos de particulares. Recomiendan al vecindario que ante cualquier sospecha de mucho trasiego, en una comunidad de propietarios no duden en dar la voz de alarma, avisa a la Policía o la Guardia Civil. No hay que tener miedo porque los datos que se facilitan son analizados para la investigación, no se abre procedimiento alguno, indican. En este caso muchos lo percibieron pero no dieron el paso.

Sepan que hay líneas telefónicas gratuitas para denunciar estos hechos el 900 10 50 90 o el 091 las 24 horas del día. Cualquiera de nosotros también podemos colaborar, incluso enviando un correo electrónico trata@policia.es.