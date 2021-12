Ibrahima y Magatte:"No somos héroes, hicimos lo que teníamos que hacer por Samuel"

Son dos jóvenes que te miran directamente a los ojos, su sonrisa la tapan las mascarillas pero sabes que está ahí, simpáticos, se desenvuelven bien en castellano y también se sueltan con el gallego y pronuncian algún giro con retranca. Pero sobre todo son dos chicos que no paran de dar las gracias. Son Ibrahima y Magatte, los senegaleses que prestaron auxilio a Samuel Luiz de 24 años, el 3 de julio de 2020, víctima de una brutal paliza en la que fue asesinado. Durante aquella madrugada mucha gente fue testigo de la agresión, pero nadie salvo estos dos chicos se lanzaron a ayudar a Samuel de la salvaje agresión. Con su propio cuerpo -recibieron no pocos golpes por ello- y asumiendo el riesgo de que se complicase su situación al no disponer de papeles. Esta no es ninguna novedad, pero ellos han querido contar el relato en las que son sus primeras manifestaciones públicas desde aquel fatídico día.

En el programa "A Coruña opina" de Radio Coruña Cadena SER, apenas un par de semanas después de que la corporación municipal aprobase por unanimidad su distinción como Hijos Adoptivos de A Coruña, Ibrahima y Magatte han asegurado no sentirse héroes. "No somos héroes, lo único que hicimos fue ayudar a una persona que lo necesitaba". "En Senegal no podemos mirar hacia otro lado si vemos a alguien que está sufriendo" ha explicado Magatte. Es una cuestión de educación. Llevaban tres años en España y no tenían la documentación en regla en aquel momento pero eso no les impidió salir en auxilio de Samuel. "Me dio igual,teníamos que meternos y ayudarle, sin pensar más" ha comentado Ibrahima.

La administración fue, en este caso, rápida en la resolución de la solicitud de residencia. El gesto de los dos senegaleses hizo que la Subdelegación del Gobierno en A Coruña se hiciese cargo y pidiese a Madrid la agilización de los trámites. "Había una oferta de trabajo en firme", ha recordado el Jefe de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación, Julio Simón Blanco. En unos quince días, Ibrahima y Magatte ya tenían en su poder la esperada documentación que regularizaba su situación. Tienen desde entonces un empleo en la empresa maderera "Puertas Betanzos" -han manifestado su agradecimiento al empresario Javier Paz-, su vida ha cambiado totalmente.

A Coruña por el Deportivo

Llegaron a España en patera, cuentan que lo pasaron muy mal y no quieren recordar aquella travesía. Alcanzaron las aguas de Cádiz pero su objetivo era llegar a A Coruña. Era una elección pensada ya desde niño en el caso de Ibrahima. Ha contado que un día mientras veía en la tele jugar al Depor tomó la decisión:"No sabía nada de España, sólo sabía del Depor y me dije: me voy a Coruña". Ibrahima quiere estar unos años aquí para mejorar su vida y la de su familia de allá pero luego su sueño es volver a Senegal e "invertir". Magatte no tiene esa intención, él prefiere quedarse.

Ambos tienen palabras de agradecimiento hacia Guillermo Fernández Obanza,fundador de la ONG Ecodesarrollo Gaia, la entidad que acoge a la comunidad senegalesa, y también para la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento herculino, un agradecimiento que hacen extensible a "todos los gallegos y gallegas, por todo lo que hacéis por nosotros"

AVALANCHA DE SOLICITUDES DE ASILO

Después de que trascendiese su gesto con Samuel, la Subdelegación del Gobierno trasladó su caso a la Oficina de Extranjería y en quince días la solicitud de residencia presentada por los dos senegaleses estaba resuelta. No es ni mucho menos lo habitual.

El tiempo medio de demora en la tramitación de una petición de arraigo en A Coruña está en los cinco meses, según ha explicado el Jefe de la Oficina de Extranjería, Julio Simón Blanco. El número de solicitudes después de la pandemia se ha disparado. A punto de finalizar el año, la Subdelegación del Gobierno ha resuelto 9 mil. La media está en unas mil al mes.

La mitad de las solicitudes de asilo son de arraigo. Son los más numerosos y los más complejos de valorar, según el responsable provincial de Extranjería. El mayor número de peticionarios son de Venezuela, Colombia y de africanos. En Galicia, a día de hoy no hay un registro de personas en situación irregular. Entidades sociales consideran necesario modificar o directamente derogar la Ley de Extranjería. y exigen una tramitación más ágil.