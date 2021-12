Mónica García, sobre la denuncia del Zendal: "Es una manera mezquina de hacer política"

La portavoz de Más Madrid, Mónica García ha criticado la actitud del Gobierno regional después de que no se hayan producido dimisiones tras conocerse que la denuncia por robos en el Hospital Enfermera Isabel Zendal —por los que señalaron a la formación de García— se basaba en información falsa.

"No solo vamos a pedir explicaciones, vamos a pedir que se disculpen con los sanitarios, con Más Madrid, conmigo, que la señora Isabel Díaz Ayuso me acusó de boicotear el hospital", ha delcarado García.

La portavoz de la formación regional ha instado al Ejecutivo regional a pedir disculpas a todos los madrileños: "Que pidan perdón por presentar una denuncia falsa y darle un uso político. La denuncia tiene datos falsos y ellos los han utilizado a su antojo. En un país sensato, esto conllevaría dimisiones, pero en el Gobierno de Ayuso se reafirman en una manera mezquina de hacer política".

La líder de la formación autonómica ha criticado también la actitud del Ejecutivo madrileño ante el incremento de contagios registrado en los últimos días. García ha señalado que la falta de medidas por parte de la Comunidad de Madrid responde a una lucha de egos entre Ayuso y Pablo Casado para liderar el PP. "El Gobierno de Ayuso se vanagloria por no haber hecho nada en la pandemia y tener premios por ello. La señora Ayuso ha dejado claro que eso de suspender las cenas no es una medida de salud pública. Después de seis olas, me parece una irresponsabilidad. Están arremetiendo contra Casado, pero también contra nosotros.", ha dicho.

Para la líder de Más Madrid, el comportamiento de la presidenta de la Comunidad responde a una política egoísta en la que el Ejecutivo regional antepone sus intereses por encima del resto. Aunque ha reconocido que los hospitales de la región están en una buena situación, ha incidido en que la presidenta de la Comunidad debe tomar medidas ante el aumento de los contagios y dejar de lado las rencillas de partido que mantiene con un amplio sector del PP.

García, que ha reconocido que durante esta sexta ola los hospitales no están saturados por el momento, sí que ha recordado a Ayuso que "los hospitales de Madrid han estado colapsados durante 5 olas".