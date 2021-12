Décimos que acaban en demanda: todo lo que debes saber si compartes lotería

En más de una ocasión hay que alertar cuando se comparte un décimo de Lotería de Navidad porque, algo que a priori parece hacerse con la mejor de las intenciones, puede acabar en los tribunales si no se tiene cuidado.

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid hace varios años resolvía sobre un conflicto de una pareja en la que él no quería darle a ella su parte del décimo y decía así: “Resulta verdaderamente sorprendente que, lo que en realidad debería ser un motivo de alegría para la parte que se ha visto agraciada con un sorteo de la Lotería, se convierta en un conflicto jurídico”.

¿Cómo compartir un décimo de forma segura?

Según Cristina del Puerto, abogada de Legalitas, la mejor forma para que no haya problemas es hacer una fotocopia con los nombres y apellidos de todos los participantes y el importe del décimo. Así, todos ellos podrán tener una copia y reclamar la cantidad en caso de que el décimo resulte premiado. Igualmente, una foto o una conversación por WhatsApp también podría valer, pero se recomienda crear un grupo específico para la ocasión. Lo importante es tener algún tipo de prueba que acredite la participación en el sorteo.

En otro caso relacionado con lo anterior, el Supremo dio la razón a una mujer que no repartió con sus cinco compañeras el dinero del premio que le había tocado: casi un millón doscientos mil euros. Habían compartido cinco décimos de un número, pero lo que a ella le tocó fue el Premio Extraordinario a la Fracción. El Supremo asumió que como no habían plasmado por escrito cuál era el alcance de lo que compartían, lo que dijeron los jueces es que quedaba claro que compartían número, pero no si lo premiado era la fracción, con lo cual no había delito de apropiación indebida.

Qué pasa, por ejemplo, si se comparte pero uno de los participantes no ha pagado todavía su parte el día del sorteo. En este caso, reclamar como destinatario del premio va a ser mucho más complicado porque para participar está obligado a comprar, y si no lo hace, se le puede privar del cobro. Si el pago se hace mediante Bizum, hay un elemento extra de prueba. En un matrimonio tampoco se puede dar por hecho que todos los décimos que compran los cónyuges sean compartidos. Habría que tener en cuenta si la pareja está en régimen de bienes gananciales -que pertenece a ambos cónyuges- o de separación de bienes, en cuyo caso, se repartiría la mitad del bote.

¿Y si se pierde un décimo premiado? Lo más recomendable es que el dueño del boleto presente la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, la Policía Nacional o en el Juzgado de Guardia del lugar donde se crea que se ha extraviado el décimo para poder paralizar un cobro indebido.