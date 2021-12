Casi 40.000 personas piden a Ayuso que rectifique sus palabras sobre la saturación sanitaria

Casi 40.000 personas han firmado una petición en la que exigen a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se retracte de sus palabras, en las que culpaba a los sanitarios de la saturación en los centros de Atención Primaria. A través de una reclamación en Change.org, se hace un llamamiento a "médicos, enfermeras y personal administrativo", entre otras personas, para que se sumen a esta solicitud. Consideran que las afirmaciones de Ayuso van "en contra de los servicios públicos".

La presidenta regional aseguró ayer durante una entrevista en EsRadio que van a "investigar profundamente" el motivo por el cual en algunos centros de salud madrileños se están generando "colas, no cogen el teléfono a los ciudadanos" o "no hay médicos". Algo que genera colapso en la Atención Primaria. Ayuso continuó insinuando que esta situación parece más un boicot que una falta de recursos: "Utilizan espacios de todos para colgar sus pancartas y no todos quieren trabajar y arrimar el hombro, esto precisa de pedagogía y explicarlo con tiempo, porque se mezcla la situación real con la que ellos provocan".

Estas declaraciones han causado la indignación de los profesionales que se siguen sumando a la petición de Change.org, que en pocas horas ha anotado miles de firmas. Un grupo de sanitarios también ha acudido a protestar este miércoles a las puertas de la Asamblea de Madrid, donde se celebraba la última sesión para aprobar los presupuestos regionales. Una de las asistentes es Teresa Galindo, enfermera y miembro de SATSE, quien aseguraba que es "vergonzoso y triste" escuchar las palabras de Ayuso. Insiste en que esas afirmaciones "no son ciertas" y le pide que se retracte inmediatamente porque se trata de "un desprestigio", que no merecen después de estar "casi dos años en primera línea".

Los cinco sindicatos presentes en la mesa sectorial —SATSE, CCOO, UGT, AMYTS y CSIT— han anunciado que ya estudian la posibilidad de interponer acciones legales contra la presidenta a raíz de estas acusaciones. En un comunicado exigen una rectificación de Ayuso y lamentan que mientras "abandona la salud de los madrileños, acose y machaque a los profesionales, los calumnie y desprestigie en los medios de comunicación". Y añaden: "Ellos sacrifican su tiempo libre y su familia para velar por la salud de todos".

Otras peticiones de los sanitarios

Además de esta reciente petición para que Ayuso pida perdón, hay activas otras dos relacionadas con la sanidad madrileña en la misma plataforma, en Change.org. Y ambas acumulan más de 100.000 apoyos. La más actual se abrió hace un mes aproximadamente para exigir al Gobierno regional que renovara al 100% de los refuerzos sanitarios por la pandemia, que en total corresponde a unos 11.000 contratos. Esta reivindicación, que cuenta con más de 105.000 firmas, se inició justo en un momento de repunte de casos de la sexta ola en la comunidad.

La otra solicitud corresponde a una queja ya antigua para el colectivo de sanitarios: la reapertura de los Servicios de Urgencias de la Atención Primaria, los SUAPs. Estos centros, que prestaban asistencia durante las 24 horas los fines de semana y festivos y las noches de lunes a viernes, llevan cerrados desde que comenzó la pandemia. Esta ausencia del servicio provoca que los pacientes con urgencias tengan que trasladarse a hospitales, saturando la atención y, además, complica la asistencia a ciudadanos de municipios sin hospitales, que tienen que desplazarse lejos si necesitan visitar un médico. Esta petición suma, tras dos meses abierta, más de 110.000 apoyos.