Se ha impuesto la lógica en la ciudad deportiva del Alavés. Javier Calleja, al no tener la carta de despido en la mano sino una advertencia verbal de que no seguirá al frente del club albiazul, ha viajado a Vitoria y se ha presentado en la ciudad deportiva a eso de las 15:30 h. Luego ha departido con Sergio Fernández, Director Deportivo, y se ha convenido que no entrenaría al grupo. Principio de acuerdo.

El entrenador madrileño sabe desde el miércoles pasado que no continuará en el banquillo alavesista. Hoy había entrenamiento a las 17 h. pero, debido a los tests de coronavirus, el grupo no ha saltado al césped hasta bien pasadas las 5 y media. En ese momento, Calleja no estaba al frente del trabajo distribuido en grupos. Ha habido un triunvirato de gente vinculada al club pero no al técnico saliente que se ha hecho cargo del trabajo: José Antonio Morga y Nenad Njaradi (preparadores físicos) y Damián Suárez (analista) además de Javier Barbero (entrenador de porteros) que ha hecho trabajo específico con los guardametas.

A media tarde, Calleja ha cogido sus enseres y se ha marchado de la ciudad deportiva. No estaban tampoco ninguno de sus cuatro colaboradores, gente de confianza de su staff. Es obvio que se ha podido cerrar un acuerdo para evitar el ridículo de entrenar sin posibilidad de continuidad pero, a estas alturas, el club habla oficialmente de "principio de acuerdo", no de entente total.