Más allá del positivo: la información de las PCR que permite saber la capacidad de contagio

Positiva o negativa. Esos son los principales resultados que puede arrojar una PCR. Sin embargo, estas pruebas también pueden aportar información más allá de la mera confirmación de casos, lo cual puede observarse a través de los denominados ciclos.

Este indicador establece la dificultad —o facilidad— para encontrar el virus en una persona infectada, de forma que, a mayor número de ciclos, menor es la carga vírica de una persona; tal como asegura el virólogo y profesor de microbiolgía de la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio López Guerrero. "Se supone que a partir de 25 o 30 ciclos hay tan poca carga viral que incluso, muchas veces, no se puede saber si se está detectando el virus o simplemente ruido, restos", asegura.

La afirmación del experto también está recogida en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la COVID-19, del Ministerio de Sanidad. De hecho, acerca del personal sociosanitario el documento establece que podrán reincorporarse al trabajo —si no han requerido ingreso hospitalario— "tras 10 días del inicio de síntomas siempre que permanezcan sin síntomas respiratorios ni fiebre al menos 3 días" y después de la realización de una "PCR negativa o que, aún siendo positiva, lo sea a un umbral de ciclos (Ct) elevado".

Ese umbral de ciclos elevado al que hace referencia el Ministerio, queda detallado también en el documento. "Según la evidencia científica disponible, se asume que un umbral de ciclos (Ct) superior a entre 30 y 35 equivaldría a una carga viral sin capacidad infectiva. Sin embargo, este criterio debe ser validado por el laboratorio responsable en cada caso", reza el documento ministerial.

La estrategia contemplada por el Ministerio de Sanidad se aplica también en la Comunidad de Madrid respecto a los trabajadores sociosanitarios. De hecho, desde la Consejería de Sanidad aseguran que el protocolo es "igual" que el del Ministerio, y, por tanto, "si una PCR de control presenta ciclos altos, superiores a 30, se considera no contagioso" al trabajador.

En la misma línea, tal como adelantaba el diario El País, el Ayuntamiento de Madrid permite que los trabajadores de Bomberos, Policía Municipal y Samur puedan reincorporarse a sus puestos de trabajo siempre que las PCR reflejen una elevada cantidad de ciclos. Sin embargo, señalan desde el Consistorio no hay ningún empleado que trabaje siendo contagioso. "El protocolo es el mismo que establece el Ministerio de Sanidad y por debajo de 30 ciclos no trabaja nadie. Es el protocolo en vigor y lo aplican médicos, no los gestores del Ayuntamiento", aseguran.

El virólogo López Guerrero señala que una persona con sintomatología que se encuentre en esos casos, es decir, que haya dado positivo y haya pasado su cuarentena, las pruebas de detección que ofrezcan ciclos altos son bastante fiables. "Una detección a ciclos muy altos de PCR significará que prácticamente solo quedan trazas. El riesgo cero nunca va a existir, pero se puede considerar que es una persona segura; aunque hay que procurar mantener las medidas de control e higiene", recalca.

Sin embargo, el experto señala el caso de los asintomáticos como algo más complejo. "Una persona que no ha presentado síntomas debería mantenerse aislada para repetirle la prueba pasados unos días dado que, si los ciclos pasan a niveles más bajos entre dos PCR, significaría que esa persona estaba iniciando la infección. Sin embargo, si los ciclos continúan subiendo de nivel, quiere decir que lo está finalizando", asegura.