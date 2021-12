Los 10 mejores videojuegos de 2021

Llegamos al final de 2021 y la industria del videojuego ha vuelto a dejarnos obras memorables. Ha sido un sector que también ha sufrido los efectos de la pandemia (traducidos en ciertos retrasos de algunos lanzamientos), pero que ha resistido mucho mejor que otros. Aquí te presentamos una lista con diez juegos que no te deberías haber perdido y que todavía estás a tiempo de incluir en tu carta a los Reyes Magos. Están ordenados por fecha de salida, ya que su orden de calidad debe ponerlo cada uno de los lectores/oyentes en base a sus gustos y habilidades personales; y como muchos buenos títulos se han quedado fuera de esta lista tan restringida, al final también repasamos varios títulos que han sido importantes en este año por diferentes motivos.

The Medium

En enero de 2021 llegaba al mercado The Medium para Xbox Series y PC, y los usuarios de PS5 tuvieron que esperar a septiembre para disfrutarlo. Un título de terror psicológico protagonizado por una joven capaz de comunicarse con los muertos y canalizar energías para desenvolverse ‘en el otro lado’ de la realidad. Su aroma a Silent Hill (incluida la banda sonora de Akira Yamaoka) y la apuesta por un terror ambiental más que por los sustos lo hacen muy recomendable para los amantes de los survival horror, aunque es cierto que podría lucir aún más variando algunas mecánicas de avance.

Resident Evil Village

La octava parte de la saga principal Resident Evil, Village, llegaba en mayo para PS5/PS5, Xbox Series/One, PC y Stadia. Como la anterior entrega apostó por la perspectiva en primera persona, pero se enfoco más a la acción en la línea de la tercera y cuarta parte de la saga, con novedades como la caza de animales y la preparación de alimentos. Nuestro protagonista debe buscar a su hija y sobrevivir a una terrorífica aldea controlada por cuatro despiadados líderes, entre los que destacan la enorme Lady Dimitrescu y sus vampirescas hijas. Entre los variados enemigos también encontramos licántropos.

Ratchet and Clank: Una dimensión aparte

En junio PS5 recibía uno de los mejores juegos de plataformas del año, Ratchet and Clank: Una dimensión aparte. El lombax protagonista descubre que no es el único de su especie mientras trata de desbaratar los planes destructivos del doctor Nefarious. Viajamos a través de diferentes dimensiones manejando un buen número de armas y herramientas mientras saltamos sin parar en el universo repleto de humor de Ratchet and Clank. Una divertidísma película de animación repleta de acción, sin duda.

Deathloop

En el apartado de los juegos más originales del año podemos incluir a Deathloop, que aterrizó en septiembre para PS5 y PC. Se trata de un shooter (juego de disparos en primera persona) pero con una narrativa en bucle que propicia nuestro avance según vamos cayendo en cada uno de nuestros intentos y descubrimos la forma más rápida y efectiva de sobrevivir. Encarnamos a Colt, que ni siquiera conoce la existencia del bucle cuando despierta después de caer por primera vez a manos de Julianna, su archienemiga. La variedad de armamento y los cambios en el entorno y el comportamiento de los enemigos en las diferentes franjas horarias del día son sus mejores puntos.

Kena: Bridge of Spirits

También en septiembre los usuarios de PS5 y PS4 pudieron disfrutar de Kena: Bridge of Spirits. Una colorida aventura en tercera persona con toques de plataformas y puzzles en la que tomamos el papel de una guía espiritual que debe ayudar a los antiguos habitantes de una aldea a conseguir el descanso eterno. Es otro de esos casos en los que nos sentimos protagonistas de una película de animación que perfectamente podría estar firmada por Pixar.

Far Cry 6

Ya en octubre Far Cry 6 nos invitaba a viajar a una isla caribeña inmersa en una cruda revolución social. Disponible en PS5/PS4, Xbox Series/ One, PC y Stadia, esta aventura/shooter en primera persona también nos ha presentado a uno de los villanos con más carisma de los últimos tiempos: Antón Castillo. Un gran arsenal con modificaciones artesanales, guerra de guerrillas y el gamberrismo propio de la saga Far Cry se dan cita en un título con mucha libertad para abordar cada una de las misiones de lucha contra el tirano.

Metroid Dread

En esta lista tampoco podía faltar un exclusivo de Nintendo Switch, de factura española (Mercury Steam) y de una saga mítica: Metroid Dread. La cazadora se convierte en presa en esta última entrega alabada por público y crítica internacional. Niveles enrevesados horizontales y verticales, decisiones rápidas y un avance pensado para ir recuperando habilidades de combate y movilidad previamente olvidadas conforman una de las mejores entregas de la saga Metroid, y eso es decir mucho.

Forza Horizon 5

Los amantes de la conduccion arcade han tenido este año también un gran lanzamiento. Forza Horizon 5 se lanzaba el pasado mes de noviembre para Xbox Series/One y PC con una maravillosa ambientación en México. Esto nos garantiza carreras espectaculares por zonas desérticas, selváticas, pequeñas villas y también circuitos urbanos, con una verdadera obsesión por el detalle en la recreación gráfica. Con medio millar de vehículos de las mejores marcas a nuestra disposición, la conducción en Forza Horizon 5 es puro espectáculo sobre ruedas.

Warzone Pacific

A principios de diciembre el battle royale gratuito de Call of Duty cambiaba de mapa y se convertía en Warzone Pacific. Con una nueva ubicación ambientada en una isla volcánica (¿hawaiana?) llamada Caldera y con el añadido de las armas de la Segunda Guerra Mundial de Call of Duty Vanguard. Es cierto que las primeras semanas de vida de este nuevo mapa no han estado exentas de bugs y errores, pero el futuro del título promete tantas horas de disparos o más que la antigua ambientación en Verdansk. Estrategia, gran variedad de armamentos y la tensión propia del battle royale se dan cita en el enorme título.

Halo Infinite

Y también en este último mes del año salía al mercado Halo Infinite para Xbox Series/ One y PC. El Jefe Maestro tiene ante sí por primera vez un verdadero mundo abierto donde dar rienda suelta a sus disparos láser en combates que han recuperado el estilo de antaño (habilidades mediante orbes de poderes) y ahora con el añadido de movilidad de un nuevo gancho. El modo multijugador es gratuito para todos los usuarios, y cuenta con vehículos para potenciar las estrategias a gran escala.

Estos han sido algunos de los mejores juegos del año, pero hay muchos más. It Takes Two, Returnal, Battlefield 2042, Riders Republic, Tales of Arise, Rustler o Age of Empires IV podrían haber entrado perfectamente en este Top 10. El mejor de todos lo elegimos cada uno de los jugadores, ¿cuál es el tuyo? Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.