"Si se siente traidor ante sus amigos de extrema derecha, allá él": dura réplica de García Montero a Almeida

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado en una entrevista concedida a OK Diario que Almudena Grandes no merece ser Hija Predilecta de la ciudad, pero que ha accedido a la petición del grupo Recupera Madrid para poder aprobar los Presupuestos y así poder bajar el recibo del IBI o incrementar la plantilla de policía. "Hay que hacer un balance y una ponderación", ha dicho.

Según la entrevista publicada por OK Diario, Almeida considera muy lamentable "lo que escribió Grandes imaginando la violación de la Madre Maravillas: '¿Imaginan el goce que sentiría al caer [la Madre Maravillas] en manos de una patrulla de milicianos jóvenes, armados y -¡mmm!- sudorosos?'".

"Nosotros votamos en contra de nombrarla Hija Predilecta. Votamos a favor de darle una calle porque, al margen de esas cosas lamentables que escribió, fue una persona que ha leído mucha gente, con premios literarios y vinculada a Madrid. Pero yo no creo que Almudena Grandes deba formar parte de un acuerdo presupuestario. Es una muestra de debilidad argumental de la izquierda".

"El personaje no lo merece. Yo, motu propio, no lo hubiera hecho. En toda negociación hay que hacer cesiones. Nos gustarán más o menos. Pero he sacado unos Presupuestos que prevén una rebaja fiscal de 400 millones consolidada en los tres años de gobierno, que nos permite hacer obras emblemáticas como la peatonalización de la Puerta del Sol, que el gasto social supere los 1.000 millones de euros por primera vez en un año decisivo de la crisis o establecer las condiciones económicas para que Madrid siga siendo la locomotora y el motor de la recuperación. Hice un equilibrio. En la ponderación de intereses, si esto es lo que la izquierda pedía, compensaba aprobar estos Presupuestos", asegura Almeida.

La réplica de Luis García Montero

El poeta Luis García Montero, viudo de Almundena Grandes y director del Instituto Cervantes, ha tachado las declaraciones de Almeida de mezquinas. "Debería tratarnos con más dignidad a los madrileños. Si se siente traidor ante sus amigos de extrema derecha, allá él. Gracias a Madrid y al Ayuntamiento por nombrar a Almudena Hija Predilecta", ha publicado en su cuenta de Twitter.

Leo declaraciones mezquinas del alcalde sobre @AlmudenaGrandes. Debería tratarnos con más dignidad a los madrileños. Si se siente traidor ante sus amigos de extrema derecha, allá él. Gracias a Madrid y al Ayuntamiento por nombrar a Almudena Hija Predilecta. — Luis García Montero (@lgm_com) January 3, 2022

"La gente iba al funeral de Almudena Grandes a rezar un Padre Nuestro, a cantar la Internacional o a lo que sea. Esto depende de la ideología de cada uno. No eché de menos a nadie, pero sí un poco a la institución del Ayuntamiento de Madrid", aseguró García Montero en una entrevista concedida a Hoy por hoy.

"Aunque está claro que no hay simpatías ideológicas ninguna, hay una falta de conciencia democrática y de saber que una cosa es la institución y otra el debate político. Cuando la nombran hija predilecta, lo hace una institución. Y me parece que no se comportan bien los que mezclan el griterío político y la mezquindad política con la institución. Ninguno se acuerda de ese tipo de políticos. En cambio, nadie olvidará nunca a un Federico García Lorca".