Almeida no rectifica sobre Almudena Grandes y denuncia estar siendo víctima de una "catarata de insultos"

En sus primeras declaraciones tras superar el COVID, por el que ha estado confinado en casa desde antes de Navidad, el alcalde Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha segudio defendiendo que Almudena Grandes no merece ser nombrada hija predilecta de la capital y ha denunciado estar siendo víctima de una "catarata de insultos y descalificaciones". Una posición que, sin embargo, no le impide respetar la opinión del poeta Luis García Montero, quien este lunes tildó de "mezquinas" sus declaraciones a OK Diario.

"No habrán escuchado de mí ni una sola descalificación sobre Almudena Grandes", ha asegurado Almeida. "El debate lo he circunscrito a si se debe conceder o no esa distinción a Almudena Grandes. Hasta el punto de que en el pleno en el que se debatió si nombrarla o no hija predilecta, voté a favor de darle una calle. Difícilmente se puede entender esa campaña sobre mí diciendo que yo denigro, descalifico o insulto, cuando defiendo darle una calle".

"Yo lo que planteo es un debate sobre si se le debe o no conceder esa distinción", ha añadido. "Creo que es legítimo que cada partido defienda su posición y me parece necesario. No creo que por mantener una posición argumentada se tenga que recibir una catarata de insultos y descalificaciones".

El alcalde, además, se ha mostrado comprensivo con el viudo de Almudena Grandes, Luis García Montero, a pesar de que este ha tildado de "mezquinas" las palabras del alcalde sobre la escritora: "Entiendo que Luis García Montero escribiera ese tuit y lo único que quiero decir es que respeto a Luis García Montero y la posición que él mantiene".

"Muy lamentable"

Según la entrevista publicada por OK Diario, Almeida considera muy lamentable "lo que escribió Grandes imaginando la violación de la Madre Maravillas: '¿Imaginan el goce que sentiría al caer [la Madre Maravillas] en manos de una patrulla de milicianos jóvenes, armados y -¡mmm!- sudorosos?'".

El alcalde de Madrid sostuvo que Almudena Grandes no merece ser hija predilecta de la ciudad, pero que accedió a la petición del grupo Recupera Madrid para poder aprobar los Presupuestos y así poder bajar el recibo del IBI o incrementar la plantilla de policía. "Hay que hacer un balance y una ponderación", dijo.