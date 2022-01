Los videojuegos más esperados en 2022 para todas las plataformas

El año 2022 comienza fuerte para los amantes de los videojuegos. El 14 de enero desembarcará en PC God of War, la tremenda aventura protagonizada por Kratos y su hijo Atreus en tierras nórdicas que hasta ahora era exclusiva para PS4. Ya en febrero, el día 4, está previsto el lanzamiento multiplataforma de Dying Light 2: situado quince años después de la primera parte, volveremos a enfrentarnos a un mundo zombie postapocalíptico en el que la noche alberga los mayores peligros y que podremos recorrer a base de parkour y con nuestro gancho.

Los amantes de los juegos de lucha deben marcar en su calendario el 17 de febrero. Ese día saldrá al mercado The King of Fighters XV (PS5/PS4, Xbox Series y PC) la nueva entrega de esta mítica franquicia de peleas. Contará de inicio con 39 personajes, su clásico sistema de combate 3 vs 3 y nuevas posibilidades de contraataque. Solo un día después, el 18 de febrero, llegará al mercado la segunda parte de Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West (PS5 y PS4). Su protagonista, Aloy, viajará al oeste para investigar el origen de una misteriorsa plaga en su mundo futurista e híbrido entre naturaleza y bestias mecánicas.

El 25 de febrero (¡vaya mes!) aterrizará uno de los gigantes de 2022: Elden Ring (PS5/PS4, Xbox Series/One y PC). La obra de From Software (autores de la saga Souls) y George R. R. Martin (autor de Juego de Tronos) profundiza en las mecánicas clásicas de Demon y Dark Souls (hogueras para descanasar, enemigos letales y ambientación oscura y fantástica) añadiendo elementos como mundo abierto o monturas para desplazarnos por el entorno. Se trata, din duda, de uno de los juegos más esperados del año, aunque su dificultad seguramente no lo haga accesible para todos los públicos.

Ya el 4 de marzo arrancará motores Gran Turismo 7 (PS5 y PS4). Después de la apuesta puramente online de GT Sport, la saga quiere volver a sus orígenes con la fórmula que tanto éxito le propició. Comenzaremos con un pequeño utilitario, probablemente de segunda mano, y a medida que vayamos ganando competiciones iremos ampliando nuestro garaje y prestigio. Además de un imponente apartado gráfico, el título también contará con pruebas online. El 24 de mayo llegará Forspoken (PS5 y PC), un nuevo título de “aventura narrativa” de Square Enix sobre el que se ha difundido muy poca información más allá del viaje entre dimensiones de su protagonista y un gran aspecto gráfico. Finalmente el 11 de noviembre se estrenará Starfield (Xbox Series/One y PC), uno de los buques insignia de Bethesda con su rol intergaláctico.

Sobre todos estos títulos hemos conversado con Francisco Alberto Serrano Acosta, Coordinador de redacción de la revista digital Meristation. Además ha puesto su mirada en otros tres títulos importantes que señalar para este 2022: Leyendas Pokémon: Arceus (28 de enero, Nintendo Switch), S.T.A.L.K.E.R. 2 (2022, Xbox Series/One y PC), y Sifu (8 de febrero, PS5 y PS4). Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.